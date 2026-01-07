Edit Profile
    Sudipa-Agnidev: ‘আমি দুটো বিয়ে করেছি…’, অকপট সুদীপা! এখন সংসার অগ্নিদেবের সঙ্গে, ১ম স্বামী কে?

    কনে সাজে ছবি শেয়ার করলেন সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে স্বামী অগ্নিদেবের জন্য বিশেষ বার্তা। আর সেই পোস্টেই করলেন ‘সিক্রেট’ শেয়ার। জানালেন দুটো বিয়ের কথা।

    Published on: Jan 07, 2026 2:34 PM IST
    By Tulika Samadder
    একসময়ের রান্নাঘর সঞ্চালনার জন্য প্রতিদিন দর্শকদের ঘরে পৌঁছে যেতেন সুদীপা। সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ জনপ্রিয় তিনি। তা হঠাৎ করে নিজের ২টো বিয়ের কথা বললেন তিনি? এদিন তাঁর ও স্বামী অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ের সময়কার একটা ছবি শেয়ার করে নিলেন সুদীপা। লাল বেনারসি, সোনালি ওড়না, গলায় রজনীগন্ধার মালা, গা ভরা সোনার গয়না তো আছেই। পাশে সাদা পঞ্জাবিতে বসে আছেন অগ্নিদেব।

    ‘আমি দুটো বিয়ে করেছি…’, হঠাৎ কেন একথা সুদীপার মুখে?
    ‘আমি দুটো বিয়ে করেছি…’, হঠাৎ কেন একথা সুদীপার মুখে?

    আরেকটিও ছবি দিয়েছেন। সেটিও বেশ পুরনো। অগ্নিদেব ও সুদীপা, দুজনেরই তখন বয়স বেশ কম। সুদীপার গায়ে সোনালি পাড়ের অফ হোয়াইট শাড়ি। এই ছবি দুটির সঙ্গে ক্যাপশনে সুদীপা লিখেছেন, ‘আপনাদের আজকে একটা গোপন কথা বলি। আমার দুটো বিয়ে। তবে দুবারই একই মানুষের সঙ্গে। আমাকে যতবার সুযোগ দেওয়া হবে, আমি তোমাকেই বিয়ে করব @অগ্নিদেব। হাজার প্রিন্সেস চার্মিং থাকলেও, তোমাকেই বেছে নেব।’

    ‘এত বছর ধরে আমাকে সহ্য করার জন্য, আমার ভ্যাগাবন্ড লাইফস্টাইলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক ভালোবাসা তোমাকে। আর হ্যাঁ আজ কিন্তু আমার বিবাহবার্ষিকী নয়।’

    দেখুন সেই পোস্ট-

    'কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে’ ধারাবাহিকের সেটে আলাপ সুদীপা ও অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের। তারপর ধীরে ধীরে ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র পরিচালক-প্রযোজক, ২১ বছরের বড় অগ্নিদেবের প্রেমে পড়েন সুদীপা। প্রথমে অগ্নিসাক্ষি রেখে ২০১০ সালে বিয়েটা হয়। আসলে সুদীপার বাবা সেই সময় খুব অসুস্থ ছিলেন। চেয়েছিলেন, তিনি মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে চান। এরপর সুদীপা-র বাবা চলে যান না ফেরার দেশে।

    সুদীপার আগেও বিয়ে করেছিলেন অগ্নিদেব। তবে তা সুখের হয়নি। সেই বিয়ে থেকে দীর্ঘদিন ঝুলে ছিল ডিভোর্স। ২০০০ সালে প্রথম স্ত্রীর থেকে বিচ্ছেদ চেয়ে মামলা রুজু করেছিলেন পরিচালক। মানসিক নির্যাতন ও হেনস্থা করে স্ত্রী, এই অভিযোগে বিচ্ছেদ মামলা করেন অগ্নিদেব। আর আইনিভাবে ছাড়াছাড়ি হতেই তাঁরা রেজিস্ত্রি করে নেন। যা হয় ২০১৭ সালে। দু'বার বিয়ে হওয়ায়, দুজনে দু'বার হানিমুনেও যান।

    তবে প্রথম বিয়ে থেকে ১ ছেলে হয় অগ্নিদেবের, নাম আকাশ। সৎ ছেলেকেও কিন্তু নিজের করে নিয়েছেন সুদীপা। কখনো আকাশের মা হতে চাননি, বরং বন্ধুত্বের হাত দিয়েছেন। হামেশাই সুদীপা-অগ্নিদেব ও তাঁদের সন্তান আদিদেবের সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যায় আকাশকে।

