    নতুন সাজে শুরু ‘রাঁধুনি’, সঞ্চালনার দায়িত্বে সুদীপ্তা-বুলবুলি

    Published on: Nov 12, 2025 7:00 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০০৮ সালে আকাশ ৮ নিয়ে এসেছিল ‘রাঁধুনি’। জি বাংলার ‘রান্নাঘর’ অনুষ্ঠানের সঙ্গে বেশ পাল্লা দিয়ে চলেছে এই অনুষ্ঠানটি। প্রায় ৫০০০ এর বেশি পর্ব সম্প্রচার হওয়ার পরেও এই অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র কমেনি। এবার একেবারে নতুন সাজে শুরু হতে চলেছে ‘রাঁধুনি’।

    নতুন সাজে শুরু ‘রাঁধুনি’

    এই অনুষ্ঠানে সঞ্চালিকার ভূমিকায় দেখা গিয়েছে মল্লিকা মজুমদার, সৌমিলি বিশ্বাস, আরজে মানালি, রূপসা চক্রবর্তী এবং বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়ের মতো একাধিক জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে। এবার সঞ্চালিকার দায়ভার নিতে চলেছেন সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বুলবুলি পাঁজা।

    অনুষ্ঠানের নতুন সিজনে একজন নয়, বরং দুজন সঞ্চালিকাকে এবার দেখতে পাবেন দর্শকরা। নতুন এই সিজনের ঘোষণা গত রাসযাত্রা শুভদিনেই করে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুরের বিখ্যাত বারো গোস্বামী পরিবারের সদস্য শ্রী দেবজিৎ গোস্বামী এবং শ্রীমতি দেবী গোস্বামী।

    এই নতুন ভাবে রাঁধুনিকে সাজিয়ে তোলার প্রসঙ্গে আকাশ আর চ্যানেলের ডিরেক্টর প্রিয়াঙ্কার সুরানা বারদিয়া বলেন, ‘আমরা সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বুলবুলি পাঁজাকে স্বাগত জানাতে পেরে ভীষণ খুশি। আকাশ আট সব সময় তার আকর্ষণীয় কনটেন্ট দর্শকদের উপহার দিয়েছে এবং দেবে। আমরা নিশ্চিত আগামী দিনে এই অনুষ্ঠানটি মানুষের আরও কাছের হয়ে উঠবে।’

    রাঁধুনি অনুষ্ঠানের নতুন সঞ্চালিকা সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘এটি আমার প্রথম সঞ্চালনার কাজ নয়। রাধুনী আমার কাছে বিশেষ, কারণ এটি ঘরোয়া খাবারকে আরও বৈশিষ্ট্যময় করে তুলে ধরে সকলে সামনে। রান্না করা শুধুমাত্র দৈনন্দিন অভ্যাস নয়, এটা ভালোবাসা। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগ হতে পেরে আমি ভীষণ গর্বিত।’

    রাঁধুনি অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় সঞ্চালিকা বুলবুলি পাঁজা বলেন, ‘গত কয়েকবছরে বেশ কয়েকটি রান্নার অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা আমি করেছি কিন্তু এটি আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল। এই অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে প্রতিদিন রান্নাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার সুযোগ পাচ্ছি যাতে আমি ভীষণ স্বচ্ছন্দ বোধ করছি।’

    পম্পি মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই অনুষ্ঠানটি প্রথম থেকেই ঘরোয়া খাবারকে বৈচিত্র্যময় ভাবে সকলের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। যেহেতু এই অনুষ্ঠানে ভীষণ সহজ রেসিপি দেখানো হয় তাই দর্শকদের কাছেও এই অনুষ্ঠানটির একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। এবার সেই আকর্ষণ আরও কিছুটা বাড়বে বলে মনে করছেন পরিচালিকা।

