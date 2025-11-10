Edit Profile
    ‘যা হয় ভালোর জন্যই... ’, শাশুড়ি TMC নেত্রী, এবার রাজনীতির ময়দানে সুদীপ্তাও?

    প্রতিবছর ভোটের আগেই একগুচ্ছ তারকাকে দেখতে পাওয়া যায় রাজনীতিতে যোগদান করতে। কেউ কেউ আবার দলবদল করেন ভোটের আগে। অনেকে আবার দীর্ঘদিন কাজ করার পরে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেন। মোটের ওপর, প্রতিবছর ভোটের আগে এক ঝাঁক তারকাকে দেখা যায় কোনও না কোনও দলে যোগ দিতে।

    Published on: Nov 10, 2025 7:10 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশেষ ইঙ্গিত সুদীপ্তার
    এমনই একজন টলিপাড়ার সুপরিচিত নায়িকা হলেন সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি তৃণমূল নেতা সৌম্য বক্সীর স্ত্রী। অন্যদিকে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক স্মিতা বক্সীর পুত্রবধূ। খুব স্বাভাবিকভাবেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে অনেকেই ভাবছেন, সুদীপ্তাকে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে শাসকদলে।

    এই বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, ‘এই মুহূর্তে এই বিষয় নিয়ে কিছু বলতে পারছি না তবে আমি মনে করি যেটা ভাবে ভালোর জন্যই হবে। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হবে? তবে আগামী দিনে নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসেবেই দেখতে চান সুদীপ্তা।’

    একদিকে যেমন অভিনয় জগৎ নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকেন তেমন অন্যদিকে বাড়িতে সব সময় রাজনীতি নিয়েই কথা হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতির বিষয় নিয়ে তাঁর আগ্রহ নেহাত কম নয়। এই মুহূর্তে সুদীপ্তা অভিনয় করছেন ‘রাঙামতী তীরন্দাজ’ ধারাবাহিকে।

    তবে জীবনে যতই ভালো বা খারাপ সময় আসুক না কেন, প্রতি মুহূর্তে সুদীপ্তার মনে পড়ে যায় বাবাকে। ২০২৩ সালের ১০ নভেম্বর আচমকাই না ফেরার দেশে চলে যান অভিনেত্রীর বাবা। বাবাকে হারিয়ে জীবনের একটি ভয়ঙ্কর সময় কাটান তিনি। আজও অভিনেত্রী বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর কোনও না কোনওভাবে বাবাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেবেন। রক্তের সম্পর্কের কেউ হয়েই বাবা যে তাঁর কাছে ফিরে আসবেন, এ কথা প্রাণপণ বিশ্বাস করেন অভিনেত্রী।

    প্রসঙ্গত, শ্বশুরবাড়ির সুবাদে প্রায়শই তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় সুদীপ্তকে। স্বামীর সঙ্গে মাঝেমধ্যেই সেই সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে ছবি পোস্ট করেন তিনি। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সুদীপ্তা অন্যতম একটি মুখ যদি হয়, তাহলে সেটা খুব একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা হবে না।

