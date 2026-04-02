    মাতৃহারা হলেন সুদীপ্তা-বিদীপ্তা-বিদিশা! প্রয়াত নৃত্যশিল্পী দিপালী চক্রবর্তী

    চলে গেলেন অভিনেত্রী সুদীপ্তা-বিদীপ্তা-বিদিশা চক্রবর্তীর মা। রাহুল প্রয়াত হওয়ার পরপরই খবর এসেছিল যে, দীপালি চক্রবর্তী অসুস্থ। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সকলের সঙ্গে এই দুঃসংবাদ ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী।

    Apr 2, 2026, 10:26:39 IST
    By Tulika Samadder
    কদিন আগেই বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী। ভাইসম রাহুল বন্দ্য়োপাধ্যায়ে তাঁর ‘বাবিন রে’ বলে বুকফাটা কান্না চোখে জল এনেছিল আরও অনেকেরই। তবে সেই শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই, ফের প্রিয়জনকে হারালেন তিনি। চলে গেলেন অভিনেত্রীর মা। রাহুল প্রয়াত হওয়ার পরপরই খবর এসেছিল যে, দীপালি চক্রবর্তী অসুস্থ। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সকলের সঙ্গে এই দুঃসংবাদ ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী।

    সুদীপ্তা-বিদীপ্তা-বিদিশা চক্রবর্তীর মা নৃত্যশিল্পী দীপালি চক্রবর্তী।
    সুদীপ্তা-বিদীপ্তা-বিদিশা চক্রবর্তীর মা নৃত্যশিল্পী দীপালি চক্রবর্তী।

    দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন দীপালি চক্রবর্তী। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার, ২ এপ্রিল সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

    সুদীপ্তা চক্রবর্তী এদিন সমাজমাধ্যমে তাঁর মায়ের একটি ছবি পোস্ট করেন। সঙ্গে কেবল একটাই শব্দ লেখেন, 'মা।' এই পোস্ট দেখে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অনেকেই। নৃত্যশিল্পী দিপালী চক্রবর্তী ছিলেন টলিউডের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব প্রয়াত বিপ্লবকেতন চক্রবর্তীর স্ত্রী। তিনি একজন দক্ষ ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যগুরু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের তিন মেয়ে, সুদীপ্তা, বিদীপ্তা ও বিদিশা চক্রবর্তী। বিদীপ্তা বড়, তারপর বিদিশা, আর সবচেয়ে ছোট সুদীপ্তা।

    ২০১৮ সালে বিপ্লবকেতন চক্রবর্তীর প্রয়ানের পরে সংসারের হাল ধরেছিলেন দীপালি। এমনকী, মেয়েদের অভিনয় ও শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনেও ছিল তাঁর বড় অবদান।

    কদিন আগে তালসারিতে শ্যুটিংয়ে গিয়ে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকষ্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন সুদীপ্তা। মায়ের অসুস্থতার মাঝেও, সোশ্যাল মিডিয়ায় করে গিয়েছেন একের পর এক পোস্ট। ভাইয়ের বিচার চেয়ে হয়েছেন সরব। সরাসরি আর্টিস্ট ফোরাম, ম্যাজিক মোমেন্টস প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে খুলেছেন মুখ। রাহুলকে নিয়ে বলেছিলেন, ‘ইন্ড্রাস্ট্রির ক্ষতি কি না জানি না হয়তো ক্ষতি, তবে আমার অনেক বড় ক্ষতি।’

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

