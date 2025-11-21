জিমে যাওয়ার সময় নেই, বিয়ের আগে অনবদ্য স্টাইলে ওজন কমাচ্ছেন সুকান্ত-অনন্যা
২০২৬ সালের প্রথম দিকেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন অনন্যা গুহ। পাত্র সুকান্ত কুন্ডু। ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে বিয়ের। কেনাকাটা করার পাশাপাশি চলছে প্রি ওয়েডিং সেলিব্রেশন। কিছুদিন আগেই অনন্যার সঙ্গে কেরালা ঘুরে এসেছেন সুকান্ত। অন্যদিকে অনন্যাও বন্ধুদের সঙ্গে সেরে ফেলেছেন ব্যাচেলর পার্টি।
তবে বিয়ের আগে যে কথাটা সবার আগে মাথায় রাখতে হয় তা হল বাড়তি ওজন কমানো। মেয়েদের তো বটেই, এই বাড়তি ওজন কমাতে চায় ছেলেরাও। তবে যেহেতু বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে দুজনেই ভীষণ ব্যস্ত তাই আলাদা করে জিমে যাওয়ার সময় নেই সুকান্ত ও অনন্যার।
জিমে না গিয়ে বাড়িতে বসে কিভাবে বাড়তি ওজন কমিয়ে ফেলা যায় তার একটা অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন এই তারকা জুটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সুকান্ত একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে লেখেন, আমাদের ফিটনেস জার্নি।
ভিডিয়োয় দেখা যায়, বাড়িতেই একটি বড় টিভির সামনে অনবদ্য কায়দায় ব্যায়াম করছেন তাঁরা প্রথমেই আসে থ্রো অর্থাৎ হাত দিয়ে কিছু ছুঁড়ে দেওয়া। টিভিতে একটি অবয়বকে দেখে সুকান্ত এবং অনন্যা দুজনেই সেটা প্র্যাকটিস করতে থাকেন।
এরপর দ্বিতীয় নম্বরে আসে টানা অর্থাৎ পুল। টিভি স্ক্রিনে দেখানো হয় কোনও কিছু যেন অদৃশ্য শক্তিতে টানা হচ্ছে আর তা দেখে নকল করেন এরা। এরপর আবার তৃতীয় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টার্ন করা হয় যার ফলে হয় হাতের ব্যায়াম।
চতুর্থ নম্বরে দেখানো হয় নক অর্থাৎ কোনও কিছু ঠেলে দেওয়া। দুই হাত দিয়ে কাউকে ঘুষি মারার মতো পঙ্গি ভঙ্গি করতে থাকেন সুকান্ত এবং অনন্যা। ঠিক এইভাবেই বাড়িতে বসে দুজনে নিজেদের বাড়তি ওজন কমিয়ে ফেলছেন ভীষণ সহজে।
সুকান্তর পোস্ট করা এই ভিডিও দেখে অনেকেই মজা পেয়েছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, ‘এটা ভীষণ মজার।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘হাস্যকর।’ তবে এরকম ওয়ার্কআউট আগে কখনও দেখা যায়নি বলে সহমত পোষণ করেছেন নেটিজেনরা।
প্রসঙ্গত, একদিকে অনন্যা যেমন অভিনেত্রী, তেমন অন্যদিকে আইটি জগতের মানুষ সুকান্ত। যদিও দুজনেই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে চান। আপাতত বিভিন্ন ব্লগে এখন শুধুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিয়ের প্রস্তুতি।
