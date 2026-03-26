Sunidhi Chauhan: চোখে চোখে কথা বলো…, রেড হট পোশাক! মায়াবী রাত, কলকাতা মুগ্ধ সুনিধির মায়া জড়ানো বাংলা গানে

Sunidhi Chauhan: চোখে চোখে কথা বলো…, রেড হট পোশাক! মায়াবী রাত, কলকাতা মুগ্ধ সুনিধির মায়া জড়ানো বাংলা গানে
কলকাতার তিলোত্তমা রাত আর সুনিধি চৌহান-এর কন্ঠের জাদু— এই দুই মিলে তৈরি হলো এক মায়াবী সন্ধ্যা। শহরের এক ওয়াটার পার্কে আয়োজিত কনসার্টে সুনিধি যখন মঞ্চে উঠলেন, তখন গোটা কলকাতা যেন তাঁর প্রেমে পড়ে গেল।
কলকাতার বসন্তের বাতাস তখন কিছুটা গরম, কিন্তু সুনিধি চৌহানের উপস্থিতিতে সেই উত্তাপ যেন শতগুণ বেড়ে গেল। লাল টকটকে শিমারি পোশাকে মঞ্চে আবির্ভূত হতেই করতালির বন্যায় ভেসে গেল মঞ্চ। কথায় আছে সবুরে মোয়া ফলে, এদিন তেমনটাই ঘটল। গলায় সংক্রমণের জেরে দু-সপ্তাহ কনসার্ট পিছিয়ে ছিলেন গায়িকা। এদিন তিনি এলেন, দেখলেন আর কলকাতাবাসীর হৃদয় জিতলেন।
শুধু হিন্দি হিট নয়, সুনিধি এদিন কলকাতার দর্শকদের উপহার দিলেন এক গুচ্ছ মায়াবী বাংলা গান, যা সবার মন ছুঁয়ে গেল।
লাল পোশাকে গ্ল্যামার ও এনার্জি:
সুনিধি মানেই হাই-ভোল্টেজ পারফরম্যান্স। লাল পোশাকে তাঁর সেই তেজ আর আত্মবিশ্বাস দর্শকদের মুগ্ধ করল। প্রথম গান থেকেই তিনি মঞ্চ মাতিয়ে রাখলেন। তাঁর হাঁটাচলা, অভিব্যক্তি আর মাইক হাতে গাওয়ার ধরণ বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, তিনি বলিউডের অন্যতম সেরা ‘লাইভ পারফর্মার’। কেউ কেউ অবশ্য গায়িকার পিঠখোলা শর্ট ড্রেস নিয়ে নাক সিঁটকেছেন, নেতিবাচকতাকে পাত্তা দেন না সুনিধি। কারণ নিজের শর্তে জীবন বাঁচেন গায়িকা।
বাংলা গানের জাদুতে মায়াবী রাত:
কলকাতার দর্শকরা সুনিধির হিন্দি হিট গানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু সুনিধি যখন মাইক হাতে নিয়ে গাইতে শুরু করলেন— ‘চোখে চোখে কথা বলো, মুখে কিছু বলো না…’, তখন গোটা অ্যাকোয়াটিকা স্তব্ধ হয়ে গেল। বাংলা গানের এই সারল্য আর সুনিধির কণ্ঠের মায়াবী ছোঁয়া মিলে এক অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ তৈরি করল। দর্শকরা মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে তাঁর সাথে গলা মেলালেন।
দর্শকদের সাথে একাত্মতা:
সুনিধি শুধু গানই গাইলেন না, দর্শকদের সাথে সারাক্ষণ কথা বললেন। এদিন সুনিধির এরিয়াল এন্ট্রি চমকে দেয় সকলকে। শুরুতেই তিনি গাইলেন, মিল গায়ি আজ আসমান সে, ক্রেজি কিয়া রে-র মতো জনপ্রিয় বলিউডি গান। মেহবুব মেরে-র মতো বিশ বছর পুরোনো গানও সুনিধির কন্ঠে নয়া মাত্রা পেল। কলকাতার দর্শকদের প্রশংসা করে তিনি জানালেন, তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা শো হলো এই শহরে। দর্শকদের অনুরোধ মেনে তিনি তাঁর অনেক হিট বাংলা গানও গাইলেন। তাঁর গায়কীতে ছিল বাংলার সেই টান আর আবেগ।
মায়াবী সন্ধ্যা ও স্মৃতি:
সুনিধির এই লাইভ পারফরম্যান্স কলকাতার মানুষের মনে এক গভীর রেখাপাত করল। লাল পোশাকের গ্ল্যামার আর বাংলা গানের সারল্য মিলে এক অদ্ভুত স্মৃতি তৈরি হলো। দর্শকরা অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সন্ধ্যার ভিডিও এবং ছবি শেয়ার করে সুনিধির প্রতি ভালোবাসা জানিয়েছেন।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More