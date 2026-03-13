Sunidhi Chauhan: ‘কঠিন সিদ্ধান্ত..’, কেঁদেছিলেন লখনউ কনসার্টে, শনিবার কলকাতায় গাইবেন না সুনিধি

Sunidhi Chauhan: ‘কঠিন সিদ্ধান্ত..’, কেঁদেছিলেন লখনউ কনসার্টে, শনিবার কলকাতায় গাইবেন না সুনিধি
Sunidhi Chauhan: শনিবার কলকাতায় নিজের গানের শো বাতিল করলেন সুনিধি। কেন এই কঠিন সিদ্ধান্ত গায়িকার?
শহর কলকাতায় যখন সুরের মহালয়া ওঠার কথা, ঠিক তখনই একরাশ মন খারাপের খবর শোনালেন বলিউডের ‘মেলোডি কুইন’ সুনিধি চৌহান। শনিবার কলকাতায় একটি মেগা কনসার্ট করার কথা ছিল তাঁর, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই শো বাতিল করলেন গায়িকা। হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত? আরও পড়ুন-অঙ্গনার প্রেমে হাবুডুবু আদৃত-নীল, পঞ্চম সুরে ফিরছে ‘অনুরাধা’, বড় পর্দায় চমক
কেন পিছিয়ে গেল শো?
সুনিধি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তার মাধ্যমে এই খবর জানিয়েছেন। গায়িকা জানান, 'সমাজমাধ্যমে লখনউয়ের অনুষ্ঠানের বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো ঘুরছে। আমি ঘন ঘন গলার সংক্রমণে ভুগছি। চিকিৎসকের পরামর্শে আমি এখন গলাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিচ্ছি। এমন অবস্থায় সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে হল। আমি ১৪ মার্চের অনুষ্ঠানটার দিন বদল করতে বাধ্য হচ্ছি। যাতে আমরা ভাল করে আপনাদের সামনে পারর্ফম করতে পারি।’
হ্য়াঁ, ১৪ই মার্চের বদলে দু-সপ্তাহ পিছিয়ে যাচ্ছে সুনিধির কলকাতা কনসার্টের তারিখ। আগামী ২৫ মার্চ তিলোত্তমায় পারফর্ম করবেন গায়িকা। ১৪ মার্চের অনুষ্ঠানের টিকিটেই ওইদিনের অনুষ্ঠান দেখা যাবে, ভেনুও একই থাকছে। আর যদি কেউ ওই তারিখে উপস্থিত থাকতে না পারেন, তবে রিফান্ড বা টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।
২০২৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে দ্বিতীয় দফায় ‘আই অ্যাম হোম’ সঙ্গীতসফর শুরু করেছেন সুনিধি চৌহান। কিন্তু ট্য়ুর চলাকালীনই গায়িকার গলায় সমস্য়া দেখা যায়। শেষবার লখনউতে মঞ্চে উঠে কেঁদে ফেলেন শিল্পী। তিনি বলেন, ‘আমার গলার অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ। কিন্তু আমি জানি, আপনারা আমার সঙ্গে রয়েছেন। আমিও গান গেয়ে যেতে চাই।’ কাঁদতে কাঁদতে যোগ করেন, 'হে ঈশ্বর, আগে আমার সঙ্গে এমন কখনও হয়নি। খুব অস্বস্তিকর। আমি দুঃখিত।’
আবেগপ্রবণ কলকাতা:
কলকাতায় সুনিধির জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। তাঁর ‘বিড়ি জলাইলে’ থেকে শুরু করে ‘শিলা কি জওয়ানি’— লাইভ পারফরম্যান্সে স্টেজে আগুন ধরানোর অপেক্ষায় ছিল তিলোত্তমা। কিন্তু আপাতত সেই প্রতীক্ষা আরও কয়েক দিনের জন্য বেড়ে গেল। তবে সুনিধি কথা দিয়েছেন, যখনই তিনি স্টেজে উঠবেন, কলকাতার জন্য এক স্মরণীয় সন্ধ্যা উপহার দেবেন।
কলকাতা কনসার্টের ভেনু ও টিকিট:
২৫ তারিখ অ্য়াকোয়াটিকাতে পারফর্ম করবেন সুনিধি। সন্ধ্য়া ৭টায় শুরু অনুষ্ঠান। দু-ঘণ্টা আগে খুলে যাবে গেট। টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য় আড়াই হাজার টাকা। সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা।