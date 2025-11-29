একেই বলে বন্ধুত্ব! স্মৃতি - জেমাইমার বন্ধুত্ব দেখে আপ্লুত সুনীল শেট্টি

এই মুহূর্তে একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন স্মৃতি মন্দানা। বিয়ের দিন আচমকা স্মৃতির বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্থগিত হয়ে যায় বিয়ে। এর পরেই হবু স্বামী অর্থাৎ পলাশ মুচ্ছল অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় বিয়ে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়েছে যা দেখে অনেকেই দাবি করছেন পলাশ একেবারেই ভালো ছেলে নন!
যদিও এই সবকিছুতেই একবারের জন্য মুখ খোলেননি স্মৃতি। হাসপাতালে বাবাকে দেখতে গিয়েছিলেন চুপিসাড়ে। বোঝাই যাচ্ছে, এই মুহূর্তে মিডিয়ার সামনাসামনি হতে চান না তিনি। এই পরিস্থিতিতে শুনতে পাওয়া গেল যে খবর তাতে কিছুটা হলেও মন ভালো হয়ে যায়। বিশ্বকাপ জেতার পর অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়েছিলেন স্মৃতির খুব কাছের বান্ধবী এবং সতীর্থ জেমাইমা।
বন্ধু তথা সতীর্থ স্মৃতির বিয়ের জন্য তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষে। কিন্তু স্মৃতির বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবং বিয়ের স্থগিত হয়ে পড়ায়, এখন অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন জেমাইমা। স্মৃতির জন্য এমন বন্ধুত্বের নজির দেখে আপ্লুত হয়েছেন সুনীল শেট্টি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে সুনীল লেখেন, সকালে একটা খবর দেখে খুব ভালো লাগলো। এই সময় স্মৃতির পাশে দাঁড়াবেন বলে জেমাইমা বিবিএল ছেড়ে দিল। এটা হয়তো অনেক বড় কোন কথা নয় কিন্তু এমন বন্ধুত্ব আজকের দিনে দেখা যায় না। একজন যথার্থ সতীর্থের মতোই কাজ করেছেন জেমাইমা।
কাজের ক্ষেত্রে, সুনীল শেঠিকে শেষ দেখা গিয়েছিল ২০২৫ সালের কন্নড়-তুলু রাজনৈতিক নাটক 'জয়'-তে। তিনি ২০২৫ সালের আগস্টে হিন্দি ছবি 'কোয়েলাঞ্চাল'-এও অভিনয় করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে 'বর্ডার ২'-তে দেখা যাবে, যা ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পাবে। তিনি 'হেরা ফেরি ৩'-তেও অভিনয় করবেন, যেখানে তিনি অক্ষয় কুমার এবং পরেশ রাওয়ালের সাথে শ্যামের চরিত্রে অভিনয় করবেন। তিনি 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এও কাজ করছেন।
