ছেলের প্রথম ছবি 'বর্ডার ২' কেন এখনও দেখেননি সুনীল? 'হলের বাইরে দাঁড়িয়ে...' যা বললেন অভিনেতা

ছেলের প্রথম ছবি 'বর্ডার ২' কেন এখনও দেখেননি সুনীল? 'হলের বাইরে দাঁড়িয়ে...' যা বললেন অভিনেতা
'বর্ডার ২' মুক্তি পেয়েছে এই বছরের জানুয়ারিতে। তবে সুনীল এখনও 'বর্ডার ২' দেখেননি। কেন জানেন?
'বর্ডার ২' মুক্তি পেয়েছে এই বছরের জানুয়ারিতে। ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন বরুণ ধাওয়ান, সানি দেওল, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেট্টি। ছেলে আহান এই ছবিতে থাকা নিয়ে সুনীল শেট্টি এই খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি নিজেও 'বর্ডার' ছবিতে ছিলেন। বর্ডার-এর স্যিকুয়াল হল 'বর্ডার ২'। তাই সেই ছবির হাত ধরেই ছেলের ডেবিউ হওয়ায় সুনীল আরও বেশি খুশি হয়েছিলেন। তবে সুনীল এখনও 'বর্ডার ২' দেখেননি। কেন জানেন? তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন ৫০০ কোটি টাকা আয় না করা পর্যন্ত এই ছবি তিনি দেখবেন না।
এবিপি নিউজকৈ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুনীল বলেন, 'ছবিটা দেখার অনেক আগে থেকেই আমার মনে হয়েছিল এটা একটা দেশাত্মবোধক ছবি এবং এটি কমপক্ষে ৫০০ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত। ৫০০ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার পরে আমি এটা দেখার জন্য প্রতিজ্ঞ নিয়েছিলাম। আমার মনে হয় আমাকে সেই স্তরে পৌঁছাতে হবে। এটা ৪৮৯ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় ঈশ্বর আমাকে আমার বাবার প্রতি ভালোবাসার জন্য ১০-১১ কোটি টাকা দিয়েই দেবেন। এটা একটা আবেগ। আমি এখনও এটা ধরে রেখেছি। আমি ছবিটা এখনও দেখিনি।'
সায়েন্টিস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, 'বর্ডার ২' ভারতে ৩২৭ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাপী ৪৪৭ কোটি টাকা আয় করেছে। সুনীল আরও জানান যে তিনি বেশ কয়েকবার ছবিটি দেখার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু তারপর নিজেকে আটকে নিয়েছি। এমনকী তিনি সিনেমা হলের বাইরে দাঁড়িয়ে আহানের সংলাপগুলি শুনেছেন।
প্রসঙ্গত, 'বর্ডার ২' ছবিটি টি-সিরিজ এবং জেপি ফিল্মস দ্বারা প্রযোজিত। অনুরাগ সিং ছবিটি পরিচালনা করেছেন। এটি ১৯৯৭ সালের বর্ডার-এর সিক্যুয়েল। বরুণ, দিলজিৎ, সানি এবং অহন ছাড়াও বর্ডার ২-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, অনা সিং, প্রণব বশিষ্ঠ এবং মেধা রানা।
কাজের সূত্রে সুনীলকে শেষবার কন্নড় ছবি 'জয়'-তে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল। এরপর তাঁকে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' এবং 'হেরা ফেরি ৩'-তে দেখা যাবে। 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এ অভিনয় করেছেন সুনীল শেট্টি, অক্ষয় কুমার, সঞ্জয় দত্ত, আরশাদ ওয়ার্সি, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ এবং রবীণা ট্যান্ডন। ছবিটি চলতি বছরের জুনে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।