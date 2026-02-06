Edit Profile
    জামাই কেএল রাহুলের খেলা কেন দেখেন না সুনীল? 'এটা আমার…', মুখ খুললেন অভিনেতা

    সুনীল জানান, তিনি কেএল রাহুলের জন্য গর্বিত কিন্তু মাঠে খেলার সময় তিনি কোনও ম্যাচ দেখেন না। কেন দেখেন না তিনি? তা নিয়েও মুখ খুললেন সুনীল। 

    Published on: Feb 06, 2026 9:26 PM IST
    By Sayani Rana
    কেএল রাহুল এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যা সকলকে অবাক করে দিয়েছে। ভিডিয়োটিতে সঞ্জীবকে কেএল রাহুলের উপর রেগে যেতে দেখা যায় তাঁকে। ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর ভক্তরা কেএল রাহুলকেই সমর্থন করেছেন। এবার সুনীল এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন, জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর জামাইকে নিয়ে গর্বিত, কিন্তু তিনি তাঁর খেলা দেখতে পান না।

    জামাই কেএল রাহুলের খেলা কেন দেখেন না সুনীল? 'এটা আমার…', মুখ খুললেন অভিনেতা
    জামাই কেএল রাহুলের খেলা কেন দেখেন না সুনীল? 'এটা আমার…', মুখ খুললেন অভিনেতা

    লাহারেন ইন্ট্রোরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সুনীল জানান যে, কেএল রাহুল জানেন যে ঘটনার পর তিনি অনেক ভালোবাসা পেয়েছেন। সুনীল বলেন ‘মানুষ ওঁকে কতটা ভালোবাসেন এবং তিনি তা জানেন। তিনি ভালোবাসা এবং সহানুভূতি পেয়েছিলেন। তিনি আজ পর্যন্ত এটা নিয়ে কথা বলেননি। তিনি একটা শব্দও বলেননি। আমরা কখনও এটা নিয়ে আলোচনা করিনি। সঞ্জীবজি হয়তো সেই সময় কোনও কিছুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন'।

    সুনীল আরও বলেন, ‘অবশ্যই রাহুল আহত কারণ বিশ্ব দেখছে। বিশ্ব রায় দিতে চায়, এবং বিশ্ব বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু সেগুলো আমাদের বক্তব্য ছিল না। এটা রাহুলের প্রতি জনগণের ভালোবাসার প্রমাণ।'

    সুনীল জানান, তিনি কেএল রাহুলের জন্য গর্বিত কিন্তু মাঠে খেলার সময় তিনি কোনও ম্যাচ দেখেন না। তিনি বলেন, ‘আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা হল রাহুল আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি অধিনায়ক, সহ-অধিনায়ক, অথবা নেতৃত্বদানকারী যাই হোন না কেন, আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় গর্বের আর কিছু নেই। আমি সব ম্যাচ দেখি, কিন্তু রাহুল যখন খেলেন তখন দেখি না।’

    সুনীলের কথায়, ‘আমি কেবল হাইলাইটগুলি দেখি। গতকাল, আহান ম্যাচটি দেখছিল, তাই আমি ভেতরে যাইনি। আমি জানি না এটা আমার কুসংস্কার নাকি আমার ভয়।’

    উল্লেখ্য, সঞ্জীব এবং কেএল রাহুলের ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর, দিল্লি ক্যাপিটালস আবারও এই ক্রিকেটারকে তুলে নেয়। একটি ম্যাচে, যখন দিল্লি ক্যাপিটালস লখনউ দলকে পরাজিত করে, তখন কেএল রাহুল ম্যাচের পরে সঞ্জীবের সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকৃতি জানান। কেএল ২০২৩ সালে সুনীল শেট্টির মেয়ে আথিয়াকে বিয়ে করেন। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে দু'জনের কোল আলো করে একটি কন্যা সন্তান আসে।

