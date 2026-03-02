শাহরুখের যশ চোপড়া ছিল, কিং খানের স্টারডম প্রসঙ্গে যা বললেন সুনীল!

Edit Profile
    অভিনেতা শাহরুখ খানের স্টারডম কেবল তাঁর দেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে। অভিনেতা ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর দর্শকদের বিনোদন দিয়ে আসছেন। তাঁর ভক্তদের মধ্যে তাঁর সহশিল্পীরাও রয়েছেন। সম্প্রতি সুনীল শেট্টি শাহরুখ খানের প্রশংসা করে বলেছেন যে, অন্য কোনও অভিনেতা তাঁর স্থান নিতে পারবেন না।

    অভিনেতা শাহরুখ খানের স্টারডম কেবল তাঁর দেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে। অভিনেতা ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর দর্শকদের বিনোদন দিয়ে আসছেন। তাঁর ভক্তদের মধ্যে তাঁর সহশিল্পীরাও রয়েছেন। সম্প্রতি সুনীল শেট্টি শাহরুখ খানের প্রশংসা করে বলেছেন যে, অন্য কোনও অভিনেতা তাঁর স্থান নিতে পারবেন না। তিনি আরও যোগ করেছেন যে, তিনি যে স্টারডম উপভোগ করেন তা তাঁর কঠোর পরিশ্রমের ফল।

    অভিনেতা সুনীল শেট্টি সম্প্রতি শাহরুখ খানের তারকাখ্যাতি নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। সম্প্রতি রাজ শামানির পডকাস্টে সুনীল শেট্টিকে হাজির হয়েছিলেন। যখন সুনীলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কেন অন্য কোনও অভিনেতা শাহরুখ খানের মতো তারকা খ্যাতিতে পৌঁছাতে পারেননি, তখন সুনীল উত্তর দিয়েছিলেন, ‘কারণ ওঁর অনেক হিট হিট গান ছিল। ভারতে গানের গুরুত্ব অনেক। ওঁর যশজি (যশ চোপড়া) এবং হিট গান ছিল। ওঁর কাজের প্রতি ওঁর প্রতিশ্রুতি। ও ক্রমাগত নিজেকে নতুন করে সাজিয়ে তোলে, ক্রমাগত নিজের উপর কাজ করে। পাশাপাশি ও বিনয়ীও। ও যে সম্মান দেয় এবং প্রত্যাশা করে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যেখানে ওঁর প্রয়োজন সেখানে ও সব সময় থাকে।’

    সুনীল আরও বলেন যে শাহরুখ খান সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি খুব বেশি পোস্টিংয়ে বিশ্বাস করেন না। ওঁর মধ্যে একজন অভিজ্ঞ অভিনেতার মতো আকর্ষণ রয়েছে। এই প্রজন্ম যা বিশ্বাস করে, আর সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়ে দেওয়াই এগিয়ে যাওয়ার উপায়। রণবীর কাপুর সম্পর্কেও তিনি বলেন যে, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই। তিনি যেখানে আছেন সেখানেই আছেন। এবং তার কাজ নিজেই কথা বলে।

    পরিচালক অনুভব সিনহা সম্প্রতি একটি পডকাস্টে একই রকম অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, কেবল সুনীল শেট্টি নন শাহরুখ খান সম্পর্কেও। পরিচালক বলেছেন যে, তাঁর ছবি ‘রা. ওয়ান’ পরিচালনা করা কোনও উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিল না, তবে সেই পথে শাহরুখ খানকে জানার অনেক সুযোগ ছিল। অভিনেতার চিন্তাভাবনা এবং বোঝাপড়া অনুভবকে মুগ্ধ করেছিল।

    কাজের সূত্রে, শাহরুখ খান বর্তমানে ছবি ‘কিং’-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এই ছবিতে অভিনেতাকে তাঁর মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাবে। ‘কিং’ ছবিতে শাহরুখ খান ছাড়াও অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন, রানী মুখোপাধ্যায়, আরশাদ ওয়ার্সি, ববি দেওল, অভিষেক বচ্চন এবং জয়দীপ আহলাওয়াত। ছবিটি এই বছর বড়দিনে মুক্তি পাচ্ছে।

