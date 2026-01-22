Edit Profile
    অপত্য স্নেহ! ছেলের কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় সিনেমা, বর্ডার ২-র জন্য পুজো দিতে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে সুনীল

    যেই বর্ডারে অভিনয় করেছিলেন সুনীল, সেই ছবির সিক্যুয়েলই নায়ক ছেলে। আর তাই বাবা সোজা পৌঁছে গেলেন উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে।

    Published on: Jan 22, 2026 9:00 AM IST
    By Tulika Samadder
    বাবার জুতোয় পা গলিয়ে অভিনয়ের দুনিয়ায় পা রেখেছেন আহান শেট্টি। যদিও সুনীল শেট্টির জপ্রিয়তার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেননি তাঁর দুই সন্তান-আহান ও আথিয়া। মেয়ে তো কবেই বলিউডকে করেছে টাটা বাই বাই! তবে আহানের কেরিয়ারের মোড় ঘোরাতে পারে বর্ডার ২। যেই বর্ডারে অভিনয় করেছিলেন সুনীল, সেই ছবির সিক্যুয়েলই সুনীল-পুত্র, আর তাই বাবা সোজা পৌঁছে গেলেন উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে।

    উজ্জয়নের মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন সুনীল।
    উজ্জয়নের মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন সুনীল।

    ছেলের সাফল্যের জন্য কোনো ফাঁক রাখতে রাজি নন সুনীল একেবারে। বুধবার তাই উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে পৌঁছেছিলেন। সেখানে তিনি শিব আরাধনা করেন। আর মন্দির থেকে বেরিয়ে মুখোমুখি হন মিডিয়ার। বলেন, নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করতে এসেছিলেন। মহাকালেশ্বরের আশীর্বাদও নেন সবার জন্য।

    সুনীলকে বলতে শোনা যায়, ‘যে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে, তাতে আমার ছেলে আহান রয়েছে। আমার মেয়ের মতো নিধিও আছে, সে প্রথমবারের মতো প্রযোজক হচ্ছে এবং ছবির লেখকও।’ ছবির সাফল্য সম্পর্কে সুনীল শেট্টি আরও বলেন, ‘এই ছবিটি আহান এবং অন্য সবার জন্য, ছবিটি ভালো হওয়া উচিত। যখন ছবিট ভালো ফল করে, তখন পুরো ইন্ডাস্ট্রি চলে যায়।’

    মূল বর্ডার ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা সুনীল শেট্টি, তার ছেলেকে 'বর্ডার ২' এর অংশ হতে দেখে খুব গর্বিত। বর্ডার ২ পরিচালনা করেছেন অনুরাগ সিং। জেপি দত্তের জেপি ফিল্মসের সহযোগিতায় এটি উপস্থাপনা করেছেন গুলশান কুমার এবং টি-সিরিজ। ছবিতে অভিনয় করেছেন সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেট্টি এবং এটি ২৩ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যেই বক্স অফিসে বেশ ভালো প্রিবুকিং হচ্ছে। বানিজ্যা বিশ্লেষকদের আশা, ধারন্ধরের প্রথম দিনের আয়কে টপকে যেতে পারে বর্ডার ২।

