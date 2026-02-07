ভারতের সঙ্গে ম্যাচ বয়কডের ডাক পাকিস্তানের! এই নিযে কী বললেন সুনীল শেট্টি

ভারতের সঙ্গে ম্যাচ বয়কডের ডাক পাকিস্তানের! এই নিযে কী বললেন সুনীল শেট্টি
সুনীল শেট্টি ফের একবার লাইমলাইটে। আইসিসি মেন'স টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ডকাপ ২০২৬-এ ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলা নিয়ে, পাকিস্তানের কাছ থেকে আসা বয়কটের ডাকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সুনীল। তাঁর বক্তব্য এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
বলিউড অভিনেতা সুনীল শেট্টি আজকাল কোনও না কোনও কারণে প্রতিনিয়ত সংবাদের শিরোনামে রয়েছেন। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সুনীল শেট্টির ছেলে আহান শেট্টির ছবি 'বর্ডার ২'। এই ছবিটি নিয়ে খুব উত্তেজিত হওয়ার পাশাপাশি, আবেগপ্রবণও ছিলেন সুনীল। কারণ সুনীল নিজে 'বর্ডার'-এর অংশ ছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে ফের একবার খবরে তিনি।
আইসিসি মেন'স টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ডকাপ ২০২৬- এ ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলা নিয়ে টালবাহানা পাকিস্তানের। তারা সেই ম্যাচ বয়কটের ডাকও তুলেছে। এবার পাকিস্তানের এহেন কাণ্ডে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সুনীল শেট্টি। তাঁর বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
পাকিস্তান সরকার ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে হতে চলা বহুল প্রতীক্ষিত ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচটি নিষিদ্ধ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে মুম্বইয়ে সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুনীল শেট্টি বলেন, ‘আমি চাই পাকিস্তান শ্রীলঙ্কায় এসে ভারতের বিপক্ষে খেলুক।’ শুধু তাই নয়, ক্রিকেট মাঠে ভারত ও পাকিস্তানকে ‘সুন্দর প্রতিদ্বন্দ্বিতা’ বলেও বর্ণনা করেন।
সুনীল বলেন, ‘না খেললে এমন কী বদলে যাবে! এত সুন্দর একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দুই দেশের। যেমন অ্যাশেজে আমরা ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দেখে থাকি।’ ভারতীয় টিমকে শুভেচ্ছা জানাতেও ভোলেন না, কেএল রাহুলের শ্বশুর। বলেন, ‘যেমন খেলে আসছে, তেমনই খেলুক। তাহলেই জেতা কেউ আটকাতে পারবে না।’
পাকিস্তান সরকার এক্সে (আগের টুইটার) পোস্ট করে জানিয়েছে যে, পুরুষ দল সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামবে না। তবে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এখনও তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য শীর্ষ সংস্থাকে চিঠি দেয়নি। এদিকে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) পিসিবিকে তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করার জন্য চিঠি দিয়েছে, অন্যথায় এটি সেই দেশের জন্য বিশাল আর্থিক ক্ষতির কারণ হবে, কারণ ম্যাচটি কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। জানা গিয়েছে যে, আপাতত শ্রীলঙ্কার পুলিশ মহল ম্যাচের প্রস্তুতির দিকে কড়া নজর রাখছে, নিরাপত্তা জোরদার রাখার প্রস্তুতিও চলছে।
সুনীল শেট্টি সম্প্রতি লেহারে রেট্রোকে তার সাক্ষাত্কার দিয়েছিলেন। এই সময়, যখন তিনি 'ধুরন্ধর' নিয়ে কথা বলেছিলেন, তখন সুনীল প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর আদিত্য ধরের একটি ছবির অংশ হওয়ার কথা ছিল। এই ছবির নাম ছিল 'দ্য ইমর্টাল অশ্বত্থামা'। এই ছবিতে কাজ করার কথা ছিল সুনীলের। কিন্তু এরপর কিছু কারণে ছবিটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ছবিতে সুনীলের সঙ্গে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছিলেন অভিনেতা ভিকি কৌশল। সুনীল বলেন, বাজেট এবং বাজারের আচরণের কারণে আদিত্য ধর এটি বন্ধ করে দিয়েছেন। এর পাশাপাশি 'ধুরন্ধর' নিয়েও কথা বলেছেন সুনীল। তিনি বলেন, 'যখন আমি 'ধুরন্ধর' দেখেছিলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল, 'আমি যদি এর অংশ হতে পারতাম'!