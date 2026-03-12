Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    আমিরের পর এবার কপিল শর্মার শোয়ে কাদের খানের মিমিক্রি করলেন সুনীল গ্রোভার, মুগ্ধ ডেভিড ধাওয়ান

    শেষ হতে চলেছে কপিল শর্মার নতুন শো, দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শর্মা সিজন ৪। আগামী দিনে অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ডেভিড ধাওয়ান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন। অনুষ্ঠানের যে ঝলক প্রকাশ্যে এসেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে কাদের খানের মিমিক্রি করছেন সুনীল গ্রোভার।

    Mar 12, 2026, 14:57:24 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শেষ হতে চলেছে কপিল শর্মার নতুন শো, দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শর্মা সিজন ৪। আগামী ১৪ মার্চ সম্প্রচারিত হবে এই পর্বের শেষদিনের অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানের যে প্রমো মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, আগামী দিনে অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ডেভিড ধাওয়ান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন। অনুষ্ঠানের যে ঝলক প্রকাশ্যে এসেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে কাদের খানের মিমিক্রি করছেন সুনীল গ্রোভার।

    আমিরের পর এবার কাদের খানের মিমিক্রি করলেন সুনীল গ্রোভার
    আমিরের পর এবার কাদের খানের মিমিক্রি করলেন সুনীল গ্রোভার

    সম্প্রতি সুনীল আমির খান এবং অমিতাভ বচ্চনের মত বড় বড় তারকাদের মিমিক্রি করে সকলের মন জয় করেছেন। আমির খানের মিমিক্রি এতটাই সফলতা অর্জন করেছিল যে আমির নিজের প্রোডাকশন হাউজের বিজ্ঞাপনের জন্যেও সুনীল গ্রোভারকে দিয়ে সেই মিমিক্রি করিয়েছিলেন আরও একবার।

    আরও পড়ুন: 'বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না…', ঘুরতে গিয়ে কোন বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হন সন্দীপ্তা?

    কপিল শর্মা কমেডি অনুষ্ঠানের নতুন যে প্রমো মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, অবিকল কাদের খানের পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে মঞ্চে এসেছেন সুনীল। যখনই প্রয়াত অভিনেতার আঙ্গিকে সুনীল বলেন, ‘ইধার আও’, তখন সেটি শুনে অর্চনা পূরণ সিং বিস্ময়ের সঙ্গে বলে ওঠেন, ‘ও মাই গড’। এমনকি মুগ্ধ চিত্র পরিচালক ডেবিড ধাওয়ান বলে ওঠেন, ‘কাদের খানের কথা মনে পড়ে গেল’।

    সুনীলের এই অসাধারণ অভিনয় দেখে মুগ্ধ দর্শকদের মধ্যে একজন লিখেছেন, ‘সুনীল দিন দিন এ আই এর থেকেও বিপদজনক হয়ে উঠছেন।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘আক্ষরিক অর্থেই কাদের খানের মতোই দেখতে লাগছে আপনাকে।’ তৃতীয় একজন লিখেছেন, ‘অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছি দেখার জন্য।’

    প্রোমোতে বরুণ এবং ডেভিডকে একসাথে কাজ করার বিষয়ে কথা বলতেও দেখা যায়। বাবার সাথে কাজ করা কতটা কঠিন জানতে চাইলে অভিনেতা হেসে ফেলেন, অন্যদিকে চলচ্চিত্র নির্মাতা ব্যঙ্গ করে বলেন, ‘সে সবকিছুতেই প্রশ্ন তোলে। আমি তাকে এটা করতে বলি কারণ আমি বলেছিলাম।’ পরে, যখন বরুণকে তার বাবা কিংবদন্তি হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের সাথে কাজ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি রসিকতা করেন, ‘বাড়িতে, দৃশ্যটি কোনও কিংবদন্তি পরিচালকের মতো নয়। তিনি লুঙ্গি পরে বসে থাকেন। এখন যেহেতু রোহিত এবং আমি বিবাহিত, তাই এখন উনি বাড়িতে টি-শার্ট পরতে শুরু করেছেন।’

    আরও পড়ুন: 'গালাগাল না খেলেই বরং মন খারাপ হয়...', উপহাসের ভঙ্গিতে ট্রোলারদের কড়া জবাব রূপঙ্করের

    উল্লেখ্য, দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো- এর ৪র্থ সিজনের শেষ পর্ব ১৪ মার্চ রাত ৮টা থেকে সম্প্রচারিত হতে চলেছে। এই সিজনে অতিথি ছিলেন মাধুরী দীক্ষিত, জ্যাকি শ্রফ, শহীদ কাপুর, তৃপ্তি ডিম্রি, এপি ধিলন, অনুভব সিং বাসি, বিজয় সেতুপতি, অদিতি রাও হায়দারি, রানি মুখোপাধ্যায়, কার্তিক আরিয়ান, ওরি এবং অন্যান্যরা।

    News/Entertainment/আমিরের পর এবার কপিল শর্মার শোয়ে কাদের খানের মিমিক্রি করলেন সুনীল গ্রোভার, মুগ্ধ ডেভিড ধাওয়ান
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes