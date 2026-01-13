Edit Profile
    সুপারস্টার বাবার ছেলে হয়েও, দীর্ঘদিন হাতে কাজ নেই আহানের! কী বললেন সুনীল এই নিয়ে

    আসছে সুনীল শেট্টির ছেলে আহান শেট্টির ছবি 'বর্ডার ২'। এই ছবির প্রথম পর্বে ছিলেন সুনীল শেট্টি খোদ। প্রথম সিনেমার পর দীর্ঘদিন বাড়িতে বসে ছিলেন আহান, ছেলের সেই কঠিন দিন নিয়ে কী বললেন অভিনেতা?

    Published on: Jan 13, 2026 1:16 PM IST
    By Tulika Samadder
    খুব জলদি সুনীল শেট্টি-র পরের ছবি ‘বর্ডার ২’ মুক্তি পেতে চলেছে। এটি আহানের দ্বিতীয় ছবি। আর ছেলের সাফল্যে বেশ উত্তেজিত বাবা সুনীল শেট্টিও। তাঁর প্রথম সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল ২০২১ সালে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, ছেলের কেরিয়ার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সুনীল।

    সুনীল শেট্টি ও আহান শেট্টি।
    সুনীল শেট্টি ও আহান শেট্টি।

    সুনীল বলেন, ‘এটা আহানের দ্বিতীয় ছবি এবং ও এত বড় ছবিতে সুযোগ পেয়েছে। আহান যখন ছবির শ্যুট করছিল, তখন আমি ওকে বলেছিলাম যে, আহান কেবলমাত্র একটা ইউনিফর্ম নয়, সেটা সবসময় মনে রাখবে।’

    সুনীল আরও বলেন, ‘প্রথম ছবির পর আহানের হাতে লম্বা সময় কোনো কাজ ছিল না। সবাই বলে যে, সে সুনীল শেঠির ছেলে, অনেক কাজ পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক সহ্য করতে হয়েছে আহানকে। তবে আমি খুশি যে তিনি ও নিজের দ্বিতীয় সিনেমা হিসাবে বর্ডার ২ পেয়েছে। এর চেয়ে ভালো সিনেমা আর হতে পারে না, এবং আমি আশা রাখি যে, তিনি সিনেমাটির প্রতি ন্যায়বিচার করবেন।’

    আহান সম্পর্কে:

    ২০২১ সালে তড়প সিনেমার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন আহান শেট্টি। এতে তাঁর সঙ্গে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তারা সুতারিয়া। ছবিটি অবশ্য বক্স অফিসে ফ্লপ হয়। গত বছর, খবর পাওয়া গিয়েছিল যে উচ্চতর পারিশ্রমিক দাবির কারণে আহান বেশ কয়েকটি কাজ হারিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আহান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমি জানি আমার বিরুদ্ধে অনেক আর্টিকেল লেখা হয়েছে যে আমার পারিশ্রমিক অনেক বেশি এবং সেই কারণেই অনেক ছবির কাজ আমার হাতছাড়া হয়, কিন্তু এসব কোনোটাই সত্য ছিল না।’

    বর্ডার ২ সম্পর্কে:

    সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, আনিয়া সিং এবং মেধা রানা অভিনয় করেছেন বর্ডার ২ ছবিতে। এই সিনেমায় সুনীল শেট্টি এবং অক্ষয় খান্না ক্যামিও করবেন। ছবিটি ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পাবে।

