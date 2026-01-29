বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন, তবু দেখলেন না ‘বর্ডার ২’, কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন সুনীল?

বড় পর্দায় এই মুহূর্তে রমরমিয়ে চলছে বর্ডার ২। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সুনীল শেট্টির ছেলে আহান শেট্টি। ১৯৯৭ সালে বর্ডার ছবিতে ভৈরন সিং রাঠোরের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুনীল, খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ছবি দ্বিতীয় পর্বে নিজের ছেলেকে অভিনয় করতে দেখা গর্বের বিষয়।
কিন্তু এত গর্বিত হওয়া সত্ত্বেও কেন ছেলের ছবি দেখতে হলে গেলেন না সুনীল? কেন ফলের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি? এর পেছনে রয়েছে এমন একটি কারণ যা শুনলে আপনি হয়তো অবাক হয়ে যাবেন। সম্প্রতি মিড ডে কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সুনীল জানান কেন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
সুনীল বলেন, আমি প্রথম দিন থেকেই বলেছিলাম যতক্ষণ না বিশ্বব্যাপী ৫০০ কোটি টাকার কালেকশন অতিক্রম করবে বর্ডার ২, ততদিন আমি এই ছবিটি দেখতে হলে যাব না। আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না কারণ এটি আমার অহংকার নয় ঈশ্বরের কাছে আমি মানত করেছি তাই এখনও পর্যন্ত এই ছবির কোনও অংশ দেখিনি আমি।
সুনীল আরও বলেন, আমি আমার বন্ধুবান্ধব পরিবার এবং আহানকে নিয়ে এই ছবিটি দেখব। সানি পাজি বরুন আর সকলকে নিয়ে যাব এই ছবি দেখতে। হয়তো ওরা আগে ছবিটি দেখে নেবে কিন্তু আমার জন্য ওটা প্রথম বার হবে। তারপর আমি জানি না কতবার সিনেমাটি দেখব কিন্তু আপাতত আমি এই ছবিটি দেখতে পারব না।
সুনীল আরও জানান, তাঁর স্ত্রী ইতিমধ্যেই ছবিটি দেখেছেন এবং তার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আমার মেয়ে জামাইও দেখে ফেলেছে ছবিটি। সবার ভীষণ ভালো লেগেছে। আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা হলের বাইরে বসে ছিলাম। সবার সঙ্গে কথা বলেছি আর সকলের মুখে প্রশংসা শুনে গর্বিত হয়েছি।
