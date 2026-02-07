Edit Profile
    শেষ দিনেও করেছিলেন শ্যুটিং, না ফেরার দেশে প্রিয়াঙ্কার রিল লাইফ কোচ সুনীল থাপা

    হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কাঠমান্ডুতে প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা সুনীল থাপা। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

    Published on: Feb 07, 2026 6:56 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অভিনয় জগতে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলা, বিশেষ করে খল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত বর্ষীয়ান নেপালি অভিনেতা সুনীল থাপা, যিনি 'মেরি কম' ছবিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার কোচের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, সেই অভিনেতা চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

    না ফেরার দেশে প্রিয়াঙ্কার রিল লাইফ কোচ সুনীল থাপা
    না ফেরার দেশে প্রিয়াঙ্কার রিল লাইফ কোচ সুনীল থাপা

    মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। শনিবার সিনিয়র সিটিজেন অ্যাসোসিয়েশন (CINTAA) অভিনেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। অভিনেতার মৃত্যুতে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী শোকপ্রকাশ করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি শোকবার্তা পোস্ট করে সমবেদনা জানিয়েছেন।

    মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘বর্ষীয়ান অভিনেতা শ্রী সুনীল থাপার প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। বিশেষ করে 'রেট কাইলা' চরিত্রে তাঁর শক্তিশালী অভিনয় নেপালি সিনেমার ইতিহাসে এক অমলিন ছাপ ফেলেছে। তাঁর প্রতিভা এবং উত্তরাধিকার প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং অনুরাগীদের প্রতি রইল আন্তরিক সমবেদনা। প্রয়াত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।’

    CINTAA তাদের অফিসিয়াল X হ্যান্ডেলে লিখেছে, ‘০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বর্ষীয়ান অভিনেতা মিস্টার সুনীল থাপার প্রয়াণে CINTAA গভীর শোক প্রকাশ করছে। গত রাতে 'রাম নাম সত্য হো' ছবির শুটিং শেষ করে, তিনি তাঁর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিল্পের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। ১৭ মে ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহণকারী, নেপালি সিনেমায় তাঁর অবদান অপরিসীম এবং অপূরণীয়। ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। আমরা তাঁর পরিবার এবং সমগ্র চলচ্চিত্র জগতের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। ওঁ শান্তি।’

    সুনীল থাপা 'মিরাই' ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন। 'মিরাই'-এর সহ-অভিনেতা তেজা সাজা এই দুঃখজনক খবরে একটি বার্তা দিয়ে বলেন, ‘সুনীল থাপা জি ছিলেন একজন অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ এবং অসাধারণ অভিনেতা। 'মিরাই'-এ তাঁর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার জন্য দারুণ ছিল, আমি তাঁকে সত্যিই মিস করব। তিনি সবচেয়ে ভালোবাসার কাজটি করেছেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত, তিনি এক অনুপ্রেরণা ছিলেন। আমি তাঁর পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। ওঁ শান্তি।’

    প্রসঙ্গত, অচৈতন্য অবস্থায় অভিনেতাকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি ইসিজি করা হয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার।

    উল্লেখ্য, নেপালের ডাং-এ জন্মগ্রহণকারী থাপা ৩০০-এর বেশি নেপালি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তিনি 'চিনো' ছবিতে 'রেট কাইলা' চরিত্রে তাঁর আইকনিক ভূমিকার জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। ২০১৪ সালের 'মেরি কম' ছবিতে, তিনি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মুখ্য চরিত্রকে একজন প্রশিক্ষিত বক্সারে পরিণত করার জন্য কোচের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সম্প্রতি তাঁকে 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান সিজন ৩'-এ ডেভিড খুজু হিসেবে দেখা গিয়েছিল, যিনি নাগাল্যান্ডের একজন সম্মানিত নেতা এবং এমসিএ প্রধান।

