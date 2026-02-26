Edit Profile
    ‘ওর প্রেমের খবর জানতে…’! গোবিন্দার ‘পরকীয়া’-র খোঁজ পেতে কীসের দ্বারস্থ হন সুনীতা

    গোবিন্দা সম্প্রতি তার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের খবরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। সব অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন। এরই মাঝে সুনীতার এক পুরনো সাক্ষাৎকার ভাইরাল। 

    Published on: Feb 26, 2026 7:16 PM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ হলেন সেইসব তারকাদের মধ্যে একজন যিনি কমেডি থেকে শুরু করে অ্যাকশন এবং রোমান্টিক হিরো, নানা অবতারে কাঁপিয়েছেন বলিউড। অভিনয়ের পাশাপাশি গোবিন্দ তার নাচের জন্যও পরিচিত। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বড় বিতর্কে জড়িয়েছেন ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ঘিরে। তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজা ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ করে আসছেন।

    গোবিন্দা ও সুনীতা।
    গোবিন্দ এই সম্পর্কের গুজবের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন

    তবে, সম্প্রতি গোবিন্দ তাঁর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের গুঞ্জনে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি সেগুলি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘কখন আমাকে অভিযুক্ত করা হয়নি? আপনি যাকে অভিযুক্ত করছেন সে আমার শৈশবের প্রেম।’ এই সমস্ত কিছুর মাঝে, সুনীতা আহুজার একটি পুরনো সাক্ষাৎকারের ক্লিপ ভাইরাল হচ্ছে। এই সাক্ষাৎকারে, তিনি বলেছেন যে, তিনি গোবিন্দের প্রেমের খবর পড়ার জন্য ম্যাগাজিন কিনতেন।

    এই কারণেই আমি ম্যাগাজিন কিনি

    আসলে, ভাইরাল সাক্ষাৎকারের ক্লিপটি সিমি গরেওয়ালের শো থেকে নেওয়া। সুনীতা শোতে অতিথি ছিলেন। আড্ডার সময়, সুনীতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কি গোবিন্দের সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের গুজব নিয়ে চিন্তিত? সুনীতা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমি সবসময় ম্যাগাজিন কিনি গোবিন্দের সর্বশেষ প্রেমের খবর কার সঙ্গে তা দেখার জন্য। তার সম্পর্কে কোনও খবর না পাওয়া আমার জন্য দুঃখের। আমি তাঁর প্রেমের খবর পড়তে আগ্রহী।’

    ‘আমি এটা ভালোভাবে লুকিয়ে রাখি’

    গোবিন্দা এতে মজা করে বলেছিলেন, ‘আমি একজন ভালো অভিনেতা হয়ে উঠছি কারণ আমি আমার প্রেমের খবর ভালোভাবে লুকিয়ে রাখতে পারি।’

    সিমি গরেওয়াল তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এর অর্থ কি তিনি ধরা পড়বেন না। যার উত্তরে গোবিন্দ্ বলেন, ‘সেটা বলা মুশকিল’। একই সাক্ষাৎকারে সুনীতা বলেন, ‘আমি চাপে পড়ি না, কারণ আমি জানি গোবিন্দ একজন পারিবারিক মানুষ। তিনি তাঁর সন্তানদের, আমাকে এবং তাঁর মাকে খুব ভালোবাসেন।’

