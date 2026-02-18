৬২ বছর বয়সে গোবিন্দার ‘পরকীয়া’! স্বামীকে ক্ষমা করবেন? বড় শর্ত রাখলেন সুনীতা

৬২ বছর বয়সে গোবিন্দার ‘পরকীয়া’! স্বামীকে ক্ষমা করবেন? বড় শর্ত রাখলেন সুনীতা
সুনীতা আহুজা ও গোবিন্দার বিয়ের বয়স বর্তমানে ৩৭ বছর হলেও, গত কয়েক বছর ধরে তাঁদের মধ্যে তৈরি হওয়া ফাটল স্পষ্ট। সুনীতাকে সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি গোবিন্দাকে ক্ষমা করবেন কি না, তাতে কী জবাব এল?
সুনীতা আহুজা ও গোবিন্দার সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা খবর কানে আসছে। এমনকী, দুজনের কথা থেকেই স্পষ্ট যে, ৩৭বছরের বৈবাহিক সম্পর্কে ধরেছে ফাটল। কিছুদিন আগে গোবিন্দার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগও করেছিলেন সুনীতা। তবে অভিনেতা-পত্নী এখন জানিয়েছেন যে তিনি বরকে ক্ষমা করতে রাজি, তবে একটি শর্তে।
মানুষ আমার ভদ্রতার সুযোগ নেয়
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সুনীতা বলেন, ‘অনেকেই আমার ভদ্রতার সুযোগ নেয়। আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এখন আর নয়। আমি এখন আমার নিজস্ব পরিচয় তৈরি করেছি। তবে এই ব্যাপারটা নিয়ে, আমি সবসময় আবেগপ্রবণ থাকব, কারণ ৪০ বছরের সম্পর্ক রাতারাতি ভেঙে যায় না। কিন্তু আমি নিজেকে ধীরে ধীরে শক্তিশালি করছি।’
আমি কেন শুনব বা ভয়ে বাস করব?
সুনীতা আরও বলেন, ‘আমি সবসময় সত্য কথা বলেছি। আমি সবসময় প্রতিটি মহিলাকে তাঁর অধিকারের জন্য লড়াই করতে বলেছি। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন আশেপাশে থাকত, তখন আমি চুপ থাকতাম কারণ আমি তাদের ভালোবাসতাম এবং সম্মান করতাম। কিন্তু এখন গোবিন্দ এবং আমি বন্ধু। আমি কেন সবসময় তাঁর কথা শুনব বা ভয়ে বাস করব?’
তিনি কি গোবিন্দকে ক্ষমা করবেন?
যখন সুনীতাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি কি গোবিন্দাকে কখনো ক্ষমা করবেন, সুনিতা বলেন, ‘ও আমার ছোটবেলার ভালোবাসা। যদি ও বলে ও বদলে যাবে, আমার বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।’
এই বয়সে চাপ নিতে পারছি না
সুনীতা আরও বলেন যে, এই বয়সে খুব বেশি চাপ নিতে চান না। তিনি বলেন, ‘খবরে যা আসে, তা আমি সবসময় বিশ্বাস করতে চাই না। এই বয়সে, আমি সেই চাপ সহ্য করতে পারি না। এমন সময়ে, আপনার স্বামী এবং সন্তানদের সমর্থন প্রয়োজন।’
সুনীতা আরও বলেন যে, তিনি প্রায়শই গোবিন্দের সঙ্গে তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু সিরিয়াস কথার সময়ও গোবিন্দা হেসে চলে যান। তিনি বললেন, ‘আমি তার সঙ্গে অনেকবার কথা বলার চেষ্টা করেছি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে।’
গোবিন্দ এবং সুনীতা ১৯৮৭ সালে বিয়ে করেন। তাদের দুই সন্তান রয়েছে: এক মেয়ে, টিনা এবং একটি ছেলে, যশবর্ধন।
