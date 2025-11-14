Edit Profile
    ‘আমি কখনো চাইনি ও এসব করুক…’! পারিবারিক পণ্ডিত নিয়ে মন্তব্যে গোবিন্দার ক্ষমা চাওয়া, ভিডিয়ো শেয়ার করে কী বললেন সুনীতা?

    কিছুদিন আগে পারিবারিক পুরোহিত পণ্ডিত মুকেশ শুক্লার বিরুদ্ধে স্ত্রী সুনীতা আহুজার করা মন্তব্যের নিন্দা করেছেন গোবিন্দা। এখন ভিডিয়ো শেয়ার করে কী বললেন অভিনেতা-পত্নী?

    Published on: Nov 14, 2025 8:08 AM IST
    By Tulika Samadder
    চলতি মাসের শুরুতে এক পডকাস্টে গিয়ে পারিবারিক পুরোহিতের নামে কিছু বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেন গোবিন্দা-পত্নী সুনীতা আহুজা। এরপর প্রকাশ্যে এসে ক্ষমা চান স্বয়ং গোবিন্দা। ভিডিয়ো বিবৃতি শেয়ার করে রীতিমতো সমালোচনা করেন স্ত্রীর মন্তব্যের। এখন নিজের সর্বশেষ ইউটিউব ভ্লগে সুনীতা বলেছেন যে, তিনি গোবিন্দার ক্ষমা চাওয়া পছন্দ করেননি এবং কখনোই চান না যে, তাঁর মন্তব্যের জন্য গোবিন্দা ক্ষমা চাইবেন।

    গোবিন্দা ও সুনীতা।
    সুনীতা বলেন, ‘আমি এমন জিনিস শুনছি যে আমি কিছু ভুল বলেছি। তার জন্য আমার প্রিয় স্বামী গোবিন্দাকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। আমি এটা মোটেও পছন্দ করিনি, কারণ আমি কখনোই চাই না সে আমার কারণে কারও সামনে ক্ষমা চাক।’

    তিনি আরও বলেন, ‘আমি কারও নাম নেইনি। যা ঘটেছিল তা আমি আমার সঙ্গে শেয়ার করেছি। যদি কারও খারাপ লাগছে, তাহলে আমি প্রত্যেক গুরুজির কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাই আমি শেয়ার করে নিয়েছি। আমার খুব খারাপ লেগেছে। আমি কখনো চাইনি গোবিন্দাকে এমন করতে হোক।’

    ঠিক কী বলেছিলেন সুনীতা?

    পারস ছাবড়ার পডকাস্টে সুনীতা ‘প্রতারক গডম্যান’-দের সম্পর্কে কথা বলছিলেন, ‘আমাদের বাড়িতেও এরকম একজন আছে!’ সুনীতা এরপর আরও বললেন, ‘উনি গোবিন্দের পুরোহিত। সে ভুয়া। তিনি নতুন আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজার পরামর্শ দিতে থাকেন এবং তার জন্য অর্থ চার্জ করতে থাকেন। এই পুজো করো, আর ২ লাখ টাকা দাও। এসব পুজোআর্চার নামে ২-১০ লাখ টাকা খরচ করা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।’

    গোবিন্দা এবং সুনীতা আহুজা সম্পর্কে:

    গোবিন্দা ও সুনীতার বৈবাহিক জীবন শুরু হয়েছিল নব্বই-এর দশকে অভিনেতা একটি ঘরোয়া নাম হয়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই। সুনীতা, যিনি গোবিন্দার সঙ্গে তাঁর মাতামহের পরিবারের মাধ্যমে সম্পর্কিত, খুব ছোট বয়সে একে-অপরের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তাঁরা ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে গোপনে বিয়ে করেছিলেন, এরপর প্রথম সন্তানের জন্মের পর বিষয়টা সামনে আনেন।

