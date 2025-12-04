Edit Profile
    খান্ডালার ফার্মহাউজে পালন হবে ধর্মেন্দ্রর ৯০ বছরের জন্মদিন, আয়োজন করছেন সানি ও ববি দেওল

    সানি দেওল এবং ববি দেওল ধর্মেন্দ্রর ৯০তম জন্মবার্ষিকী নিয়ে করেছেন বিশেষ পরিকল্পনা। বাবার ভক্তদেরও দেবেন শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বিশেষ সুযোগ।

    Published on: Dec 04, 2025 4:11 PM IST
    By Tulika Samadder
    প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ২৪ নভেম্বর মারা যান, তাঁর ৯০তম জন্মদিনের কয়েক দিন আগে। তবে বাবা না থাকলেও, বাবার জন্মদিন বেশ বড় করে করতে চলেছেন তাঁর দুই ছেলে সানি ও ববি দেওল। খান্ডালায় থাকা সানি দেওলের ফার্ম হাউজেই হবে সব আয়োজন। শুধু তাই নয়, ধর্মেন্দ্রর শেষযাত্রায় বর্ষীয়ান অভিনেতার অনুরাগীদের সামিল হওয়ার সুযোগ না দিলেও, ৯০ বছরের জন্মদিনে বাবার উত্তরাধিকার পরিদর্শন এবং উদযাপন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য খুলে দেবেন ফার্ম হাউজের সদর দরজাও।

    ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে সানি ও ববি দেওল।
    জানা যাচ্ছে যে, ধর্মেন্দ্রর ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে সানি দেওল এবং ববি দেওল, পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে থাকবেন এখানে। প্রসঙ্গত, ফার্মহাউসের গেট জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবারটি। এক সূত্র জানিয়েছে, ‘বাবার স্মৃতি ও উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাতে বাবার ফার্মহাউসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সানি ও ববি। তাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার সময়, তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে অনেক ভক্ত চেয়েছিলেন যে তারা শেষবারের মতো ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। এ কারণেই তারা ভক্তদের জন্য ফার্মহাউসের দরজা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যারা এই বিশেষ দিনে সামিল হতে চায়। শ্রদ্ধা জানাতে চায়। পরিবারের সদস্যরাও দেখা করবেন ফার্ম হাউজে আসা ধর্মেন্দ্রর অনুরাগীদের সঙ্গে।’

    এমনকী জানা গিয়েছে যে, যাতায়াতের বন্দোবস্তও করার কথা ভেবেছে দেওল পরিবার। কারণ ফর্ম হাউজটি একটু ভিতরে। তবে সবটাই নির্ভর করবে, কতজন যোগ দিতে চান এদিনের অনুষ্ঠানে তার উপর।

    বুধবার সকালে হরিদ্বারের হর কি পৌড়িতে সানি দেওল ছেলে করণ দেওলকে সঙ্গে নিয়ে এবং ভাই ববি দেওলের সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর চিতাভস্ম গঙ্গা নদীতে বিসর্জন দেন । ২৪ নভেম্বর ৮৯ বছর বয়সে মারা যান কিংবদন্তি অভিনেতা। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন এবং ১০ নভেম্বর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। বাড়িতেই হচ্ছিল চিকিৎসা। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ২৫ নভেম্বর মুম্বইয়ে তাঁর পরিবারের সদস্য এবং চলচ্চিত্র জগতের সহকর্মীদের উপস্থিতিতে তাঁকে দাহ করা হয়েছিল। শ্মশানে প্রবেশের অনুমতি ছিল না বাইরের কারও।

    এরপর ২৭ নভেম্বর, মুম্বইয়ে প্রয়াত অভিনেতার স্মরণে একটি প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেলিব্রেশন অফ লাইফ নামে এই প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছিল দেওল পরিবার। শাহরুখ খান, সলমন খান, রেখা ও ঐশ্বর্য রাই প্রমুখ তারকারা প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তবে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হেমা মালিনি এই একই দিনে মুম্বইয়ে তাঁর প্রয়াত স্বামী ও অভিনেতা ধর্মেন্দ্রের জন্য পৃথক প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছিলেন।

    হেমা মালিনি হলেন ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রবীণ অভিনেতা প্রথমে প্রকাশ কৌরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। প্রকাশ এবং ধর্মেন্দ্র ১৯৫৪ সালে বিয়ে করেছিলেন, যে বিয়ে থেকে তাঁর চারটি সন্তান ছিল- সানি, ববি, বিজেতা এবং অজিতা। হেমা ও ধর্মেন্দ্রের দুই মেয়ে হয়, এষা ও আহানা দেওল।

