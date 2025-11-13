‘আপনাদের লজ্জা করে না…’! ধর্মেন্দ্রর বাড়ির বাইরে পাপারাজ্জিদের ভিড়, কষে ধমক লাগালেন বড় ছেলে সানি দেওল

বিগত কয়েকদিন ধরেই নানা ধরনের জল্পনা চলছে প্রবীন অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থ্য নিয়ে। এমনকী, কিছু সংবাদমাধ্যম ধর্মেন্দ্র মারা গিয়েছেন বলেও খবর করে দেন, যখন হাসপাতালে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি। এর আগেই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে একহাত নিয়েছেন স্ত্রী হেমা মালিনি। এবার সানি দেওলও কড়া ধমক দিলেন বাইরে জড়ো থাকা পাপারাজ্জিদের।
বৃহস্পতিবার সানি মুম্বইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন কোনো এক কাজে। এরপর দেওল বাসভবনের বাইরে ভিড় করার জন্য পাপারাৎজিদের তিরস্কার করেন। তাঁর বাবা প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার একদিন পরেই এই ঘটনা ঘটে। গতকাল থেকে, ফটোগ্রাফাররা বাড়ির বাইরেই জড়ো হয়েছেন, পরিবারের প্রতিটি গতিবিধি ক্যামেরা বন্দি করা হচ্ছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে, সানিকে রাগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, বাইরে জড়ো হওয়া ফটোগ্রাফারদের সামনে হাত জোড় করেন তিনি এবং বেশ কড়াভাবেই বলে ওঠেন ‘লজ্জা পান একটু’।
বলেন, ‘আপনাদের তো লজ্জা লাগা উচিত। আপনাদের ঘরেও তো মা-বাবা আছে, বাচ্চারা আছে, এখনও বোকার মতো ভিডিয়ো করে চলেছেন। আপনার নিজের জন্য লজ্জা হওয়া উচিত’
বুধবার ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক বিবৃতিতে সানি জানান, ধর্মেন্দ্রর চিকিৎসা বাড়িতেই চলবে এবং এই সময়ে পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান করার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, ‘ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি বাড়িতেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমরা গণমাধ্যম ও জনগণকে অনুরোধ করছি এই সময়ে আর কোনো জল্পনা কল্পনা থেকে বিরত থাকুন এবং তার ও পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি সম্মান দেখান।’
নোটে ধর্মেন্দ্রর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ভক্তদের প্রার্থনা, ভালোবাসা ও শুভকামনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সানি। ‘আমরা তাঁর আরোগ্য, সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্য সবার ভালবাসা, প্রার্থনা এবং শুভকামনার প্রশংসা করি। দয়া করে তাকে সম্মান করুন কারণ তিনি আপনাদের ভালবাসেন।’
চলতি সপ্তাহের শুরুতে গুজব ছড়াতে শুরু করে যে ধর্মেন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে। তবে তাঁর স্ত্রী হেমা মালিনী থেকে শুরু করে মেয়ে এষা দেওল পর্যন্ত, তাঁর পরিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মিথ্যা খবর প্রত্যাখ্যান করে ভক্তদের আশ্বস্ত করেন যে অভিনেতা বেঁচে আছেন, চিকিৎসায় সাড়া দিয়েছেন।
News/Entertainment/‘আপনাদের লজ্জা করে না…’! ধর্মেন্দ্রর বাড়ির বাইরে পাপারাজ্জিদের ভিড়, কষে ধমক লাগালেন বড় ছেলে সানি দেওল