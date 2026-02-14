'বছরের পর বছর স্ট্রাগলের পর…', কেরিয়ারের কঠিন সময় নিয়ে মুখ খুললেন সানি

অভিনেতা সানি দেওল নব্বইয়ের দশকের একজন অন্যতম সফল অভিনেতা। তিনি তাঁর কেরিয়ারে ‘ঘায়াল’, ‘সদর ২’ এবং ‘বর্ডার’ -এর মতো দুর্দান্ত ছবি উপহার দিয়েছেন। বর্তমানে সানি ‘বর্ডার ২’ -এর সাফল্য উপভোগ করছেন, যা বক্স অফিসে ভালো সাড়া ফেলেছে। ‘বর্ডার ২’ -এর পর সানির আরও বেশ কয়েকটি ছবি পাইপলাইনে রয়েছে। শীঘ্রই তাকে ‘লাহোর ১৯৪৭’ ছবিতে দেখা যাবে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সানি তাঁর কেরিয়ারের কঠিন সময় সম্পর্কে কথা বলেছেন।
সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সানি দেওল চলচ্চিত্র জগতে তার কেরিয়ারের উত্থান-পতন সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, বছরের পর বছর ধরে সিনেমা এবং দর্শকদের রুচি কীভাবে পাল্টছে।
অভিনেতা বলেন, ‘আমি বহু বছর ধরে এই ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে জড়িয়ে আছি এবং আমরা এই জিনিসগুলি দেখতে আসছি। কিন্তু আমি সবাইকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি বলি, এবং আমি যা বিশ্বাস করি তা হল, আমি এখানে আমার কাজের জন্যই আছি। আপনি যদি একজন অভিনেতা হন, আপনি যে ক্ষেত্রেই থাকুন না কেন, উত্থান-পতন থাকবেই, তবে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম করা উচিত।’
সানি আরও জানান যে, সাফল্যে ভাগ্যের ভূমিকাও থাকে। তিনি বলেন, 'বছরের পর বছর স্ট্রাগলের পর, যখন একটা ছবি ভালো ব্যবসা করে, তখন আপনি ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করতে শুরু করেন। তার আগে, আপনি কেবল ভাবেন, 'আমি আমার ভাগ্য তৈরি করব, আমি এটা করব, আমি ওটা করব।' মানুষ তা করতে থাকে।'
কাজের সূত্রে, সানি দেওলের ‘বর্ডার ২’ ছবিটি বেশ প্রশংসিত হচ্ছে। ছবিটি ১৯৯৭ সাল মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বর্ডার’ ছবির সিক্যুয়েল। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন সানি দেওল, আহান শেট্টি, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, আনিয়া সিং এবং মেধা রানা। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৪০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে।
