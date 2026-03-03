Edit Profile
    Sunny Leone Daughter: ১০ বছর বয়সেই রোজগেরে সানি লিওনের দত্তক কন্যে, বু বক্স আবিষ্কার করে তাক লাগাল নিশা! দাম কত?

    সানির ১০ বছরের কন্যার মস্ত বড় কীর্তি! নিশা এখন থেকেই ব্যবসায় মন দিয়েছে। একরত্তি মেয়েকে নিয়ে গর্বিত মা সানি।

    Published on: Mar 03, 2026 2:07 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    তারকা-সন্তান মানেই কি কেবল দামি পোশাক আর লাইমলাইট? সানি লিওনির বড় মেয়ে নিশা কৌর ওয়েবার কিন্তু প্রমাণ করে দিল যে সে অন্য ধাতুতে গড়া। মাত্র ১০ বছর বয়সেই রোজগেরে নিশা। বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় একটি জিনিস আবিষ্কার করে আন্তর্জাতিক ‘পেটেন্ট’ (সত্ত্ব) নিজের নামে করে নিয়েছে নিশা। সম্প্রতি ফারহা খানের ইউটিউব ভ্লগে সানি নিজেই ফাঁস করলেন মেয়ের এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের কথা।

    ১০ বছর বয়সেই রোজগেরে সানির দত্তক কন্যে, বু বক্স আবিষ্কার করে তাক লাগাল নিশা
    ১০ বছর বয়সেই রোজগেরে সানির দত্তক কন্যে, বু বক্স আবিষ্কার করে তাক লাগাল নিশা

    কী এই ‘বু বক্স’ (Boo Box)?

    নিশার এই আবিষ্কারটি মূলত একটি ‘টু-ইন-ওয়ান’ টিস্যু হোল্ডার। নাম দিয়েছে সে ‘বু বক্স’। সানি জানান, মুম্বইয়ের ধুলোবালির কারণে নিশার প্রায়ই অ্যালার্জি হয়। সানি লক্ষ্য করতেন, নিশা টিস্যু ব্যবহার করে ঘরের যেখানে সেখানে ফেলে রাখছে। বারবার মায়ের বকুনি খেয়ে নিশা একদিন মাথা খাটিয়ে টিস্যু বক্সের গায়ে সেলোটেপ দিয়ে একটি ডিসপোজেবল কাপ আটকে দেয়। অর্থাৎ, একদিক থেকে টিস্যু বেরোবে এবং ব্যবহারের পর তা সরাসরি ওই কাপে বা বিল্ট-ইন ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া যাবে।

    পেটেন্ট ও অর্থ উপার্জন:

    নিছক শখের কাজ নয়, নিশা এই আইডিয়াটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে তার পেটেন্ট হাসিল করেছে। সানি গর্বের সঙ্গে জানান, ‘নিশা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজটা নিজেই করেছে। ও এখন থেকেই আয় করা শুরু করে দিয়েছে।’ মজার ছলে সানি আরও যোগ করেন যে, নিশার দুই ভাই নোয়া এবং আশের এখন থেকেই দিদির এই সাফল্যে হিংসে করছে। তাদের ধারণা, ভবিষ্যতে টাকার জন্য তাদের দিদির কাছেই হাত পাততে হবে!

    ফারহার রসিকতা ও সানির গর্ব:

    নিশার এই উদ্ভাবনী শক্তি দেখে পরিচালক ফারহা খান তাজ্জব। তিনি রসিকতা করে বলেন, ‘এই খবর শুনে বাড়ি গিয়ে আমি নিজের বাচ্চাদের পিটুনি দেব!’ সানি এবং তাঁর স্বামী ড্যানিয়েল ২০১৭ সালে লাতুরের বস্তি থেকে নিশাকে দত্তক নিয়েছিলেন। সেই ছোট্ট নিশা আজ একজন খুদে উদ্ভাবক হিসেবে নিজের পরিচয় তৈরি করেছে। অনলাইনে দেদার বিকোচ্ছে নিশার এই বু-বক্স। একটির দাম ৯৯৯ টাকা।

    নিশাকে দত্তক নেওয়ার পর সানির পরিবারের আনন্দ আরও দ্বিগুণ হয় ২০১৮ সালে, যখন সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেয় তাঁদের দুই যমজ পুত্র— নোয়া (Noah) এবং আশের (Asher)। সানির কথায়, নিশা আসার পর তাঁর জীবন বদলে গিয়েছিল, আর দুই পুত্র আসার পর তাঁদের ঘর এখন সারাক্ষণ আনন্দে মেতে থাকে। সানি এবং ড্যানিয়েল তাঁদের তিন সন্তানকেই সমান স্নেহে বড় করে তুলছেন। মেয়ে নিশা বাবার বেশি আদুরে।

    পেশাদারি জীবন:

    অন্যদিকে সানিকে শেষবার দেখা গিয়েছে অনুরাগ কশ্যপের ‘কেনেডি’ ছবিতে। সেখানে রাহুল ভাটের বিপরীতে তাঁর অভিনয় বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। তবে আপাতত সব প্রচারের আলো কেড়ে নিয়েছে সানির বড় মেয়ে নিশার এই ‘মাস্টারব্রেন’।

    News/Entertainment/Sunny Leone Daughter: ১০ বছর বয়সেই রোজগেরে সানি লিওনের দত্তক কন্যে, বু বক্স আবিষ্কার করে তাক লাগাল নিশা! দাম কত?
