Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ থেকে অপসারিত রাঘব, স্বামীর সমর্থনে যা বললেন পরিণীতি

    AAP-এর ডেপুটি লিডার পদ থেকে অপসারণের পর রাঘব চাড্ডা রাজ্যসভায় তাঁর উত্থাপিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে একটি রিল পোস্ট করেছেন। তাঁর স্ত্রী পরিণীতি চোপড়া তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন।

    Apr 3, 2026, 17:23:25 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আম আদমি পার্টি (AAP) সাংসদ রাঘব চাড্ডা রাজ্যসভায় বিভিন্ন বিষয় উত্থাপনের জন্য পরিচিত। মাঝে মধ্যেই সাধারন মানুষের জীবন নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। তবে বৃহস্পতিবার তাঁকে ডেপুটি লিডার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনেকেই অবাক হয়েছেন। সংসদ সচিবালয়ে একটি চিঠি পাঠিয়ে এই পরিবর্তনের কথা জানানো হয়েছে।

    রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ থেকে অপসারিত রাঘব

    এই অপসারণের পর তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে রাঘব একটি রিল পোস্ট করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর কার্যকালে উত্থাপিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। তাঁর স্ত্রী, অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া, তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন। পরিণীতি চোপড়া AAP থেকে অপসারণের পর রাঘব চাড্ডাকে সমর্থন জানিয়েছেন।

    সম্প্রতি রাঘব ইনস্টাগ্রাম এবং এক্স (পূর্বের টুইটার)-এ একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন, যেখানে তিনি সংসদে উত্থাপিত জ্বলন্ত বিষয়গুলির একটি হাইলাইট রিল দেখিয়েছেন। ভিডিওতে তিনি মধ্যবিত্তের উপর করের বোঝা, ডেটা মেয়াদ শেষ হওয়ার সমস্যা, পিতৃত্বকালীন ছুটি, ব্যাংকের ন্যূনতম ব্যালেন্স জরিমানা, খাদ্য ভেজাল, ইনকামিং কল চার্জ, রিচার্জ কেলেঙ্কারি, এয়ারলাইন্সগুলির অতিরিক্ত ব্যাগেজ চার্জ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারি, বায়ু দূষণ, স্বাস্থ্য বীমা প্ল্যানগুলিতে জিএসটি অপসারণ, ব্যয়বহুল এয়ারপোর্ট ফুড, গিগ কর্মীদের শোষণ, স্বাস্থ্য বীমা দাবির বিলম্ব, টোল প্লাজা দুর্নীতি, ডেটা গোপনীয়তা ফাঁস এবং আরও অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন।

    তিনি যে ভিডিওটি পোস্ট করেছেন, তার ক্যাপশনে একটি অশুভ চোখের ইমোজি ছিল এবং শেষে তাঁকে সংসদ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। পরিণীতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ভিডিওটি পুনরায় শেয়ার করে তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন।

    Parineeti Chopra reposted Raghav Chadha's reel on her Instagram stories.
    Parineeti Chopra reposted Raghav Chadha's reel on her Instagram stories.

    সম্প্রতি, রাঘব যখন সংসদে পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে কথা বলেছিলেন, তখন অভিনেত্রী ভিডিওটি শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘আমার প্রিয় স্বামী, আপনি আজ কেবল একজন সাংসদ হিসেবেই নয়, একজন বাবা হিসেবেও কথা বলেছেন, যাকে আমি প্রতিদিন দেখি। আমরা এই বিষয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি। কীভাবে আমাদের সন্তান চায় যে উভয় বাবা-মা তাদের সেরা সামর্থ্য অনুযায়ী উপস্থিত থাকুক। তাই যখন আপনি আজ কথা বললেন, তা কেবল নীতিগত ছিল না। এটি আমাদের সন্তানের প্রতি আপনার পিতৃত্বের প্রতিফলন ছিল, যেভাবে আপনি জিজ্ঞাসা ছাড়াই পাশে থাকেন, যেভাবে আপনি বোঝেন যে প্যারেন্টিং ভাগ করে নেওয়া হয়।’

    Home/Entertainment/রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ থেকে অপসারিত রাঘব, স্বামীর সমর্থনে যা বললেন পরিণীতি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes