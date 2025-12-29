Edit Profile
    মাঝরাতে শব্দদূষণের দাপট, পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের সুশান্তের

    শীতকাল মানেই বিভিন্ন জায়গায় পিকনিক এবং অনুষ্ঠানের হিড়িক। তবে এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে যদি সব থেকে বেশি বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেটি হল অতিরিক্ত শব্দ দূষণ। 

    Published on: Dec 29, 2025 11:49 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    শীতকাল মানেই বিভিন্ন জায়গায় পিকনিক এবং অনুষ্ঠানের হিড়িক। তবে এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে যদি সব থেকে বেশি বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেটি হল অতিরিক্ত শব্দ দূষণ। গভীর রাত পর্যন্ত মাইক চালিয়ে অনেক জায়গায় গান চালানো হয় যা শিশু এবং বয়স্কদের জন্য একেবারেই ভালো নয়। এবার তেমনই একটি অভিযোগ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন অভিনেতা সুশান্ত সিং।

    বছর শেষে উৎসবের আমেজের ঠেলায় রীতিমতো রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে অভিনেতার। স্থানীয় হোটেলের গান বাজনার জেরে অবশেষে বাধ্য হয়ে মুম্বই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। লিখিত অভিযোগ জানান হোটেল মালিকের বিরুদ্ধে।

    হোটেলটি মুম্বইয়ের আন্ধেরিতে অবস্থিত একটি রুফ টপ হোটেলে রাত সাড়ে দশটার পরেও জারি থাকে হইচই। সমানতালে জোরকদমে বাজতে থাকে গান। সবকিছু মিলিয়ে অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে রাতের ঘুম পর্যন্ত উড়ে যায় নায়কের। বহু চেষ্টা করেও দু চোখের পাতা এক করতে পারেন না তিনি।

    মিনিট দশেক ধরে সেই গোটা ঘটনাটির ভিডিও করেন তিনি। তারপরেই পোস্ট করে দেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘রাত দশটার পরেও উচ্চস্বরে গান বাজানো হচ্ছে। যা একেবারেই নিষিদ্ধ। কোন দিকে কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। আমি এবং আমার আশেপাশের সবাই এই শব্দ দূষণে ভীষণ কষ্টে রয়েছি।’

    তবে এখানেই থেমে থাকেনি তিনি। থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতার পোস্ট ছড়িয়ে পড়ার পরেই সকলেই অভিনেতাকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে গোটা ব্যাপারটি তারা দেখেন।

    সুশান্ত সিং এর কেরিয়ার

    সুশান্ত সিং ১৯৯৮ সালে রাম গোপাল ভার্মার ‘সত্য’ সিনেমা দিয়ে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন , দুই বছর পর জঙ্গল সিনেমায় তার প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অভিনয় করে সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেন। ২০০২ সালে 'দ্য লেজেন্ড অফ ভগত সিং' সিনেমায় সুখদেব চরিত্রে অভিনয় করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন, এরপর তিনি '১৬ ডিসেম্বর', 'লক্ষ্য' এবং 'রাম গোপাল ভার্মা কি আগ' সিনেমায় অভিনয় করেন। ২০১২ সালে, তিনি 'লাইফ ওকে'-এর জন্য 'সাবধান ইন্ডিয়া' নামের সত্যিকারের অপরাধমূলক অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন, যা তাকে সারা দেশে জনপ্রিয় করে তোলে। সুশান্ত নয় বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন। অভিনেতাকে সম্প্রতি 'কিস কিসকো প্যার করুণ ২' সিনেমায় দেখা গেছে, যা এই মাসের শুরুতে মুক্তি পেয়েছে।

