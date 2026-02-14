Edit Profile
    কলকাতায় মুখোমুখি দুই সুস্মিতা! ‘স্বপ্ন দেখছিলাম যেন…’, যা বললেন টলি অভিনেত্রী

    Published on: Feb 14, 2026 6:26 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কিছুদিন আগেই রানি মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন কলকাতায়। অভিনেত্রীকে দেখা যায় মাসির দেবশ্রীর সঙ্গে কালীঘাটে পুজো দিতে। রানির পর কলকাতায় আসেন মিস ইউনিভার্স সুস্মিতা সেন। তিনি শুধুমাত্র একজন অভিনেত্রী হিসেবে জনপ্রিয় তা কিন্তু নয়, বিয়ে না করেই দুই সন্তানকে একা হাতে মানুষ করে যেভাবে তিনি সকলের মন জয় করেছেন তা খুব কম অভিনেত্রীই পারেন।

    বিশ্বসুন্দরীকে দেখে কেমন অনুভুতি হল? জানালেন সুস্মিতা

    সুস্মিতা সেনকে কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে সকলেরই, তাঁদের মধ্যেই অন্যতম হলেন টলি অভিনেত্রী সুস্মিতা চক্রবর্তী। চোখের সামনে প্রিয় আইকনকে দেখার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল সে কথাই তিনি ভাগ করে নিলেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে।

    সুস্মিতা বলেন, ‘আমি ওনার অনেক বড় ফ্যান। ওঁকে সামনে থেকে দেখাটা আমার কাছে স্বপ্নের মত। যখন উনি আমার সামনে ছিলেন তখন আমি স্পিচলেস হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর যখন আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে আমার পরিচয় দিই, তখন যেভাবে উনি আমার হাত ধরে, আমার গাল টিপে দিয়ে বললেন তুমি খুব সুন্দর দেখতে তখন যেন মনে হলো আমি চোখের সামনে সিনেমা দেখছি।’

    সুস্মিতা সেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘উনি এতটাই ডাউন টু আর্থ, এতটাই নম্র ভদ্র যে কারোর মন উনি জয় করে নিতে পারেন। এই জন্যই হয়তো উনি মিস ইউনিভার্স। ওঁর সঙ্গে এইটুকু সময় কাটাতে পেরেছি তাতেই আমি ভীষণ ভাগ্যবতী মনে করছি নিজেকে।’

    সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে নিজের নামকরণ নিয়েও একটি গোপন তথ্য শেয়ার করেন অভিনেত্রী। তিনি বলেন, ‘যে সময় মিস ইউনিভার্স হয়েছিলেন সুস্মিতা সেন, সেই সময় অনেকেই মেয়ের নাম সুস্মিতা রেখেছিলেন। আমার বাবাও চেয়েছিলেন আমি জীবনে এরকম কিছু করি তাই ওঁর নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল।’

    এরপরেই ভ্যালেন্টাইন ডে প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় সুস্মিতা বলেন, ‘প্রেম দিবসে আমার আলাদা করে কোনও প্ল্যান নেই। ভ্যালেন্টাইন নেই আমার। কাজের মধ্যেই দিনটা কেটে যাচ্ছে। আমি ভীষণভাবে সিঙ্গল তাই আমার আলাদা করে আজ কিছু করার নেই।’

    মনের মানুষকে খুঁজে পাওয়ার প্রসঙ্গে সুস্মিতা আরও বলেন, ‘মনের মানুষ যে খুঁজছি না, তা বললে ভুল হবে তবে আপাতত খুঁজে পাইনি। তবে যদি তাকে খুঁজে পাই তাহলে মন্দ হয় না। কিন্তু আপাতত আমি বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর প্ল্যান আছে।’

