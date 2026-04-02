    Srijit-Susmita: ‘এখন যোগাযোগ নেই, উনিও ব্যস্ত, আমিও…’, সৃজিতের সঙ্গে ভাঙল সুস্মিতার ‘প্রেম’?

    মাসখানেক আগেও টলিপাড়ায় কান পাতলে শোনা যেত সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় আর সৃজিত মুখোপাধ্যায় নাকি প্রেম করছেন। তবে কদিন আগে আচমকাই ভ্য়ালেন্টাইন্স ডে-র দিন নিজেকে সিঙ্গেল বলেন লহ গৌরাঙ্গ-খ্যাত নায়িকা। আর এবারে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানালেন, এখন আর কথা হয় না সৃজিতের সঙ্গে। 

    Apr 2, 2026, 14:49:41 IST
    By Tulika Samadder
    একসময় টলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যেত অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন টলিপাড়ার পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। যদিও দুজনে সেই গুঞ্জন নাচক করে দিয়েছিলেন। তবে যেভাবে বেশিরভাগ পার্টিতে বা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তাঁরা পৌঁছতেন একসঙ্গে, বা একে-অপরের মধ্যেই মগ্ন থাকতেন, তাতে প্রেম নেই একথা মানতে চাইতেন না কেউই।

    সৃজিতের সঙ্গে ভাঙল সুস্মিতার চর্চিত প্রেম?

    আপাতত বাংলাদেশের একটি প্রোজেক্টে তিনি। পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয়ের ‘রাক্ষস’ ছবির নায়িকা সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। আর এদিকে, এই দেশেরই জামাই হলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। বিয়ে করেছেন বাংলাদেশের নায়িকা মিথিলাকে। যদিও তাঁদের ম্যারিটাল স্ট্যাটাস নিয়ে ধন্ধ আছে। বহুমাস হয়ে গেল ভারতে আসেন না মিথিলা। সম্পর্কের সমীকরণে যে বদল এসেছে তা বুঝতে সমস্যা হয় না। আর তাই বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতেই সৃজিতকে নিয়ে প্রশ্ন আসে সুস্মিতার কাছে।

    কালের কণ্ঠকে ভারতীয় নায়িকা বললেন, ‘সিনেমার প্রোমোশনের সময় অনেক জায়গায় যাওয়া হয়েছিল, যেই কারণে রিউমারস হয়। বাট এখন ওঁর সঙ্গে এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই। ইটস গুড, ইটস ফাইন। উনিও ব্যস্ত, আমিও ব্যস্ত। আর ওই রিউমারসগুলো প্রোমোশন যখন করতে গেছিলাম সিনেমার তখন হয়েছিল, উনি ভীষণ ভালো পরিচালক, খুব গুণী মানুষ।’ নায়িকার কথায় অভিমানের আভাস পাচ্ছেন কেউ কেউ!

    ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে টলিউড পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়-এর মধ্যকার নিবিড় বন্ধুত্ব ও চর্চিত সম্পর্ক বিনোদন পাড়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। খবর ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ ছবির শুটিংয়ের সময় থেকে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সমুদ্রতট থেকে দুজনের একটা ছবি ভাইরাল হওয়ার পর রীতিমতো পালে হাওয়া লেগেছিল। শোনা যায়, এই সম্পর্ক নিয়ে সুস্মিতার পরিবারেও নাকি বেশ জলঘোলা হয়েছিল। বয়সে বড়, বিবাহিত পরিচালকের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক মানতে পারেননি সুস্মিতার বাড়ির লোকরা।

    এদিকে চলতি বছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন HT Bangla-কে সুস্মিতা বলেছিলেন, ‘ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র কোনো পরিকল্পনা নেই। আসলে কোনো ভ্যালেন্টাইন তো নেই আমরা। পুরোপুরি সিঙ্গেল আমি। আর ভ্যালেন্টাইন খুঁজছিও না আমি। পেলে মন্দ হয় না, তবে বিশেষ করে খুঁজছি না। এই কাজের মধ্যে দিয়েই কাটছে। বিকেলে সময় পেলে একটু বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করব।’

    প্রেম টেম দিয়ে সুস্মিতার অভিনয় কেরিয়ার শুরু। কাছের মানুষ, খেলা যখন, মানুষ, চেঙ্গিজ-এর মতো সিনেমায় কাজ করেছেন তিনি।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

