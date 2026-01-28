প্রেমচর্চার মাঝেই মধ্যরাতে সাহেবের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন সুস্মিতার! হাতে হার্ট সাইন বানিয়ে তুললেন ছবিও

প্রেমচর্চার মাঝেই মধ্যরাতে সাহেবের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন সুস্মিতার! হাতে হার্ট সাইন বানিয়ে তুললেন ছবিও
ছোটপর্দায় অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুস্মিতা দে। ২৮ জানুয়ারি অর্থাৎ আজ নায়িকার জন্মদিন। নায়িকা তাঁর বিশেষ এই দিনের প্রথম উদযাপন সারেন সাহেব ভট্টাচার্যর সঙ্গে। সাহেব ও সুস্মিতাকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। 'কথা' ধারাবাহিকে তাঁদের জুটি সকলের মনজয় করে নিয়েছিল। আর পর্দার সেই জুটিকে রিয়েল লাইফেও ভালোবেসে ফেলে তাঁদের অনুরাগীরা।
তবে এতে যে শুধুই অনুরাগীদের কল্পনা রয়েছে তা কিন্তু নয়। সাহেব-সুস্মিতাকে প্রায়ই নানা অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা যায়। শুধু কী তাই, একসঙ্গে তাঁরা ক্রিসমাস উদযাপন করেছেন। সাহেবের দিদির ছেলের জন্মদিনেও দেখা মিলেছিল নায়িকার। কিছুদিন আগেই সুস্মিতা তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে সাহেবকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে সবটা মিলিয়ে সাহেব-সুস্মিতার প্রেমের গুঞ্জন আরও জোরালো হয়েছে।
যদিও তাঁরা দু'জনেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তাঁদের ঘিরে যে প্রেমচর্চা, তাতে তাঁদের কখনও সেভাবে মুখ খুলতেও দেখা যায় না। কিন্তু আবারও তাঁদের একসঙ্গে দেখা গেল সুস্মিতার জন্মদিনের উদযাপনে। রোম্যান্টিক মুডে ছবি তুললেন তাঁরা।
বুধবার সাহেবের একটি ফ্যান পেজ থেকে সুস্মিতার জন্মদিন উদযাপনের নানা মুহূর্তের ছবি ভাগ করে নেওয়া হয়। ছবিতে রঙমিলান্তিতে ধরা দেন তাঁরা। কালো অফ সোল্ডার গাউনে ধরা দেন সুস্মিতা। তাঁর গলায় ছিল পেন্ডেন্ট। খোলা চুল হালকা মেকআপে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। অন্যদিকে, কালো শার্ট ও কালো জিন্সে ধরা দিয়েছিলেন সাহেব।
সুস্মিতার এই জন্মদিনের উদযাপন মধ্যরাতে হয়েছিল। ছবিতে দেখা যায় মাথায় ক্রাউন পরে কেক কাটছেন সুস্মিতা। সেই কেক আবার হাতে ধরে রেখেছিলেন সাহেব। এরপর একটি ছবিতে হাতে লাভ সাইন বানাতে দেখা যায় তাঁদের। এঁকে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে পোজ দেন তাঁরা। তাছাড়াও একটি ভিডিয়ো সামনে আসে। সেখানে দেখা যায়। একগুচ্ছ কেক রাখা সাহেব-সুস্মিতার সামনে। আর সেখানে সুস্মিতাকে স্যালস পরিয়ে দিচ্ছেন সাহেব। তাছাড়াও আরও একটি ভিডিয়োতে নায়িকার মাথায় ফুল লাগিয়ে দিতে দেখা যায় অভিনেতাকে। সব মিলিয়ে মধ্যরাতে সাহেবের সঙ্গে জমিয়ে জন্মদিনের উদযাপন সেরেছেন সুস্মিতা।
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে সুস্মিতা দে-র প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। শুধু প্রেম বললে ভুল হবে, অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে রীতিমতো বাগদান হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতার। এই সম্পর্ক ভাঙার পর সাহেবের সঙ্গে প্রেমচর্চা আরও জোরালো হয়।