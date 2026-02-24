Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'আমার হিরো…', সাহেবের নতুন মেগার প্রোমো নিজের স্ট্রোরিতে শেয়ার করে লিখলেন সুস্মিতা, প্রেমে সিলমোহর দিলেন নায়িকা?

    সাহেব ভট্টাচার্য আর সুস্মিতা দে-কে নিয়ে চর্চা শেষ নেই। এখন গুঞ্জন তাঁরা নাকি চুটিয়ে প্রেম করছেন। যদিও এই নিয়ে সাহেব বা সুস্মিতা কেউই সরাসরি মুখ খোলেননি। আর এবার সাহেবকে ট্যাক করে ‘আমার হিরো’ বলে সম্বোধন করলেন সুস্মিতা। তাহলে কি প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন?

    Updated on: Feb 24, 2026 4:28 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সাহেব ভট্টাচার্য আর সুস্মিতা দে-কে নিয়ে চর্চা শেষ নেই। এখন গুঞ্জন তাঁরা নাকি চুটিয়ে প্রেম করছেন। যদিও এই নিয়ে সাহেব বা সুস্মিতা কেউই সরাসরি মুখ খোলেননি। তবে তাঁরা নানা পোস্ট নানা ইভেন্টে তাঁদের একসঙ্গে যাওয়া সবটা নিয়েই তাঁদের ভক্ত অনুমান করেন যে তাঁরা সম্পর্কে আছেন। আর এবার সাহেবকে ট্যাক করে ‘আমার হিরো’ বলে সম্বোধন করলেন সুস্মিতা। তাহলে কি প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন?

    'আমার হিরো…', সাহেবের নতুন মেগার প্রোমো নিজের স্ট্রোরিতে শেয়ার করে লিখলেন সুস্মিতা, প্রেমে সিলমোহর?
    'আমার হিরো…', সাহেবের নতুন মেগার প্রোমো নিজের স্ট্রোরিতে শেয়ার করে লিখলেন সুস্মিতা, প্রেমে সিলমোহর?

    আরও পড়ুন: 'তোমাকে চুরি করার…', বিয়ের একমাস পূর্ণ হতেই বরের সঙ্গে আদুরে ছবি দিয়ে লিখলেন মধুমিতা

    সোমবার রাত্রে সাহেবের নতুন মেগা 'গঙ্গা'র প্রথম প্রোমো প্রকাশ্যে এসেছে। আর মঙ্গলবার সেই প্রোমোর সুস্মিতা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করলেন। নায়িকা প্রোমোটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘যাও, সাইন করো আমার হিরো।’ প্রোমোটি শেয়ার করে সাহেবকে ট্যাগও করেন নায়িকা। অনেকের মতেই এভাবে নাকি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে প্রেমের সিলমোহর দিলেন নায়িকা।

    প্রোমোয় দেখা যায়, গঙ্গা নামে একটি মেয়ে, যাঁর জীবন চলে নদীর বুক থেকে ডুব দিয়ে খুচরো পয়সা কুড়িয়ে। পেটের টান আর গঙ্গার ঢেউ— এই তাঁর চেনা জগত। ঠিক উল্টো দিকে সাহেব ভট্টাচার্য ওরফে ‘অর্জুন’ এক স্বচ্ছল পরিবারের সৎ এবং কঠোর পুলিশ অফিসার। যাঁর লক্ষ্য একটাই, শহর থেকে দুষ্কৃতীদের সাফ করা। মেগায় গঙ্গার ভূমিকায় দেখা যাবে হিয়া মুখোপাধ্যায়কে।

    আরও পড়ুন: গানের পাশাপাশি এবার ইমন নৃত্যশিল্পীও! শিবপ্রসাদের কোন ছবিতে গায়িকার এই অবতার দেখা যাবে?

    প্রসঙ্গত, 'কথা' হাত ধরেই ধারাবাহিকের সাহেব-সুস্মিতা জুটি পৌঁছে গিয়েছিলেন বাংলার দর্শকদের ঘরে ঘরে। তাঁদের জুটি দর্শকদের এতটা পছন্দ হয়েছিল যে, তাঁরা রিল লাইফের পাশাপাশি রিয়েল লাইফের দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা করে নেয়। এখন গুঞ্জন তাঁরা নাকি খুব তাড়াতাড়ি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন।

    সুস্মিতার স্টোরি
    সুস্মিতার স্টোরি

    তবে একসময় সুস্মিতা তাঁর সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা ছিলেন। ২০২৪ সালে সুস্মিতা দে-র প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। শুধু প্রেম বললে ভুল হবে, অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে রীতিমতো বাগদান হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতার। এখানেই শেষ নয়, দু'জনে একসঙ্গে থাকবেন বলে, একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন।

    বন্ধু অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত অনির্বাণ। সেই সূত্রেই আলাপ সুস্মিতার সঙ্গে। তাঁর ফটোশ্যুটেও বহুবার মডেল হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সুস্মিতা। প্রায়দিনই অনির্বাণের সঙ্গে ভালোবাসা মাখা পোস্ট শেয়ার করতে দেখা যেত সুস্মিতাকে। তাঁদের সম্পর্কের বয়স ছিল প্রায় ৫ বছর।

    তবে 'কথা'য় কাজ শুরুর পর পর সুস্মিতা ও সাহেবকে নিয়ে নানা গুঞ্জন রটতে থাকতে। আর এই সবের মাঝেই সুস্মিতার প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আসে। এই প্রেম ভাঙার পর একের পর এক ইঙ্গিতপূর্ণ কথাও লেখেন অনির্বাণ রায়।

    এরপর সুস্মিতা সরাসরি মুখ না খুললেও ইঙ্গিতে বলেছিলেন, 'কোনও সম্পর্ক কোনও তৃতীয় ব্যক্তির জন্য নষ্ট হয় না। ওই মানুষ দুটোর বোঝাপড়া, পরিস্থিতি এইগুলোর জন্য়ই নষ্ট হয়। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না'।

    News/Entertainment/'আমার হিরো…', সাহেবের নতুন মেগার প্রোমো নিজের স্ট্রোরিতে শেয়ার করে লিখলেন সুস্মিতা, প্রেমে সিলমোহর দিলেন নায়িকা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes