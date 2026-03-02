Edit Profile
    Susmita-Adrit: সাহেব ব্যস্ত হিয়া-য়! আদৃতের নায়িকা হয়ে ফিরছেন? ‘খুব তাড়াতাড়িই…’, খোলসা সুস্মিতার

    কথা-নায়ক সাহেব ছোট পর্দায় ফিরেছেন ইতিমধ্যেই। এবার নায়িকা সুস্মিতার পালা। আদৃতের সঙ্গে সুস্মিতার জুটি বাঁধার খবর আসছে। এই প্রসঙ্গে কী বললেন?

    Updated on: Mar 02, 2026 8:25 PM IST
    By Tulika Samadder
    কথা ধারাবাহিক দিয়ে তুমুল জনপ্রিয়তা পান অভিনেত্রী সুস্মিতা দে। এমনকী, ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পরেও, সাহেব-সুস্মিতার জুটি নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। ইতিমধ্যে সাহেবের ফেরার খবর পাওয়া গিয়েছে। গঙ্গা ধারাবাহিকে হিয়া-র নায়ক এখন সাহেব। সুস্মিতার নতুন মেগা-র ঘোষণা না হলেও, খবর খুব জলদিই ফিরবেন। বিপরীতে আদৃত রায়ের নামও শোনা যাচ্ছে।

    আদৃতের নায়িকা হয়ে ফিরছেন সুস্মিতা?
    সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। যেখানে কোনো এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সাহেব। আর সেখানে মঞ্চের থেকে নতুন ধারাবাহিকে ফেরার ঘোষণা করলেন সুস্মিতা। উপস্থিত জনতার দিকে তাকিয়ে সুস্মিতাকে বলতে শোনা যায়, ‘তোমরা কথা-কে অনেক ভালোবাসা দিয়েছ, এখনও দিচ্ছ। খুব জলদি আবার ফিরব।’

    যদিও সুস্মিতা নতুন ধারাবাহিকে ফেরার আগে, তাঁকে দেখা যাবে ওয়েবে। হইচইয়র সিরিজ কুহেলিতে কাজ করেছেন সুস্মিতা। সেই সিরিজের কথা তো জানালেনই, সঙ্গে বললেন, ‘নতুন মেগা দিয়েও হয়তো খুব তাড়াতাড়ি ফিরব তোমাদের কাছে। এবং আশা রাখব তোমরা কথাকে যতটা ভালোবাসা দিয়েছ, এখনও দিচ্ছ, সেই ভালোবাসাটা নতুন চরিত্রটাকেও দেবে। তাকেও খুব কাছের করে নেবে তোমরা।’

    এদিকে আদৃত রায়ের ছোট পর্দায় ফেরার খবর শুনে বেশ উত্তেজিত তাঁর ভক্তরাও। মিঠাই-য়ের আকাশ ছোঁয়া সাফল্যের পর আদৃতকে দেখা গিয়েছিল জি বাংলারই মিত্তির বাড়ি ধারাবাহিকে। যদিও সেভাবে টিআরপিতে ছা ফেলতে পারেনি এটি। ব্যর্থতা হাতে আসে, মাসখানেকের মধ্যে ধারাবাহিকটি বন্ধও হয়ে যায়। ‘কথা’ ধারাবাহিক যে প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করেছিল, তারাই নতুন গল্পের পরিকল্পনা করেছে। কুহেলি-র কাজ শেষ হলেই, নির্মাতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন সুস্মিতা। আপাতত সবটাই রয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে।

    তবে কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও চর্চায় রয়েছেন সুস্মিতা দে। কথা-নায়ক সাহেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর প্রেমের জল্পনা তুঙ্গে। খবর, রিল লাইফের ভালোবাসা নাকি রিয়েল লাইফেও পৌঁছেছে। এমনকী, পাকা কথাটাও সেরে ফেলেছেন। এখন শুধু ছাদনাতলায় যাওয়ার অপেক্ষা। যদিও সুস্মিতার দাবি, ‘তিনি এখনও বড্ড ছোট, বিয়ের বয়স হয়নি, তাই পরিবার থেকেও বিয়ের কোনো চাপ নেই’!

