    Saheb-Susmita: বড়দিনের রাতপার্টি-বনফায়ার! ছাদে বন্ধুদের সঙ্গে সাহেবের গান, ক্যামেরা-বন্দি করলেন সুস্মিতা

    ছাদে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জামিয়েছেন সাহেব। গিটার বাজিয়ে গান গাওয়াও চলছে। সেই আড্ডায় দেখা মিলল সুস্মিতারও। 

    Published on: Dec 26, 2025 4:33 PM IST
    By Tulika Samadder
    সাহেব ভট্টাচার্য আর সুস্মিতা দে-কে নিয়ে আলোচনার কোনো অন্ত নেই। এদিকে, দুজনেই একেবারে স্পিকটি নট। তাঁদের ঘিরে যে প্রেমচর্চা, তাতে মুখই খোলেন না। তবে ভক্তদের জল্পনা-কল্পনা উসকে দেন বরাবরই। কখনো পার্টিতে হাত ধরে পৌঁছচ্ছেন, বেশিরভাগ সময়ই পোশাকে করছেন রং মেলান্তি। এখানেই শেষ নয়, একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় যাওয়া কিংবা গানের কনসার্ট, সবই আছে।

    সাহেব ও সুস্মিতা।
    সাহেব ও সুস্মিতা।

    এবার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াতে। যেখানে দেখা গেল ছাদে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জামিয়েছেন সাহেব। গিটার বাজিয়ে গান গাওয়াও চলছে। আর সেই আড্ডায় হাজির সুস্মিতাও। এমনকী, ফোনে সাহেবকে ফ্রেমবন্দি করতেও দেখা গেল তাঁকে।

    দেখা যাচ্ছে ছাদেই আয়োজন করা হয়েছে বন ফায়ারের। সুস্মিতার গায়ে লাল-কালো হুডি, মুখ ভরা হাসি, ফোনে সাহেব ও তাঁর বন্ধুদের গান গাওয়া ক্যামেরাবন্দি করছেন। তাঁদের পিছনে ক্রিসমাসের সাজসজ্জা। টুনিলাইট দিয়ে চাঁদোয়া। দেখুন সেই ভিডিয়টি-

    কথা ধারাবাহিক থেকেই নাকি সাহেব ও সুস্মিতার প্রেমের শুরু। যদিও দুজনের কেউই প্রেমে সিলমোহর দেননি। এমনকী, একে-অপরকে শুধুমাত্র ‘ভালো বন্ধু’ বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে চলতি বছরে সাহেবের জন্মদিনে সুস্মিতার পোস্ট দেখে অনেকেরই মনে হয়েছে যে, বুঝি বা প্রেমেই পড়ল সিলমোহর।

    সুস্মিতা চর্চিত প্রেমিককে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে লিখেছিলেন, ভ জন্মদিন King Bhattacharya… এই জগৎ এবং রাধারাণী তোমাকে সুখ-সমৃদ্ধি আর ভালোবাসাতে ভরিয়ে দিক। তুমি ইতিবাচকতার উৎস, দয়ালু একজন মানুষ! সবসময় এমন থাকো। প্রত্যেকের জীবনে এমন একজন সাহেব ভট্টাচার্য থাকা প্রয়োজন।’ টলিপাড়া সূত্রে খবর, কথা শেষ হতেই বাগ্‌দান সেরেছেন যুগলে, করেছেন আংটি বদল। পাকাদেখাও’ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু ছাদনাতলা সাজানোর অপেক্ষা।

    ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে বিনোদন জগতে পা রাখেন সুস্মিতা দে। ‘অপরাজিতা অপু’ থেকে কেরিয়ার শুরু করেন তিনি। এরপর ‘বৌমা একঘর’, ‘পঞ্চমী’র মতো কয়েকটি জনপ্রিয় বাংলা ধারবাহিকে মুখ্য চরিত্রে কাজ। তবে কথা-তে তাঁর আর সাহেব ভট্টাচার্যের জুটি নতুন মাত্রা পায়। তবে এবার ফের দুজনকে একত্রে দেখা যাওয়ার কথা চলছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা হয়ে মঞ্চে ফিরছেন সাহেব। সঙ্গে 'বেগম লুৎফান্নিসা'র চরিত্রে দেখা যাবে সুস্মিতাকে। অবন্তী চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'সিরাজ এবং' নাটকে একসঙ্গে দেখা যাবে তাঁদের। তাঁরা ছাড়াও নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, সেঁজুতি রায় মুখার্জি ও অর্পিতা গাঙ্গুলি। জিডি বিড়লা সভাঘরে এটি প্রদর্শিত হবে ২০২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি।

