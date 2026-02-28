Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Saheb-Susmita-Hiya: সাহেবকে জড়িয়ে হিয়া, আগলে নিলেন নায়কও! ‘বড্ড ন্যাকা’, ক্ষেপে লাল সুস্মিতা ভক্তরা

    সাহেব ভট্টাচার্য আর হিয়া মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতায় একেবারেই খুশি নয় সুস্মিতা দে-র ভক্তরা। বেশ কটাক্ষই ভেসে এল নেটিজেনদের তরফে। 

    Published on: Feb 28, 2026 7:41 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কথা ধারাবাহিক দিয়ে তুমুল জনপ্রিয়তা পায় সাহেব ভট্টাচার্য-সুস্মিতা দে-র জুটি। এমনকী, ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পরেও, তাঁদের নিয়ে পাগলামি এখনও চলে। যদিও খুব জলদি নতুন ধারাবাহিকে ফিরছেন সাহেব। আর সেখানে তাঁর বিপরীতে সুস্মিতা নন, থাকছেন হিয়া মুখোপাধ্যায়। আর হিয়া-র সঙ্গে সাহেব পারফর্মও করেন স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে। সেখানকার একটি বিটিএস ভিডিয়ো শেয়ার হতেই, খচে লাল সুস্মিতার ভক্তরা।

    গঙ্গা-য় জুটি বাঁধছেন সাহেব ও হিয়া।
    গঙ্গা-য় জুটি বাঁধছেন সাহেব ও হিয়া।

    দেখা যায়, এরিয়াল ডান্সের জন্য একটি প্রপের উপর পাশাপাশি বসে সাহেব ও হিয়া। এবার প্রপটি উপরে ওঠা শুরু করতেই বেশ ঘাবড়ে যান হিয়া। আর নিজের নায়িকাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সাহেব। আর এটাই এক্কেবারে পছন্দ হয়নি সুস্মিতার ভক্তদের।

    আরও পড়ুন: চিরসখার স্বামী-স্ত্রী, ভোলে বাবায় বাবা-মেয়ে! ‘জি কাকুর মাথা গিয়েছে’, জুটি নিয়ে ছিনিমিনি, হল কটাক্ষ

    ভিডিয়োটি ভাইরাল হতেই একজন মন্তব্য করেন, ‘সুস্মিতা সরল মনের মানুষ তাই তার পেছনে যা ইচ্ছা খুশি করা যায়। আমরা তাকে প্রচুর ভালোবাসি তাই এসব আমাদের সহ্য হচ্ছে না।’ আরেকজন আবার লেখেন, ‘একটু বেশি ন্যাকামো হয়ে যাচ্ছে না! সাহেবদা আমরা আপনার থেকে এতটাও ন্যাকামো আশা করি না।’ তৃতীয় কমেন্টে লেখা, ‘এই জুটিকে একদম মানায়নি…’।

    আরও পড়ুন: একদা করেন বাম-রাজনীতি! ‘চটি-চাটা’ ট্রোলে জর্জরিত, আজই নাকি কালীঘাটে যাচ্ছেন ইমন

    সাহেব ও হিয়া।
    সাহেব ও হিয়া।

    হিয়া মুখোপাধ্যায়কে এর আগে দেখা গিয়েছে 'গীতা এল এল বি' ধারাবাহিকে। আর সাহেবকে দেখা যায় ‘কথা’ ধারাবাহিক। আর দুজনের নতুন ধারাবাহিকের নাম ‘গঙ্গা’। এই মেগায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসারের চরিত্রে ধরা দেন সাহেব ভট্টাচার্য। আর হিয়াকে এক প্রাণোচ্ছ্বল তরুণী, যে অবলীলায় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে তুলে আনে মুঠো মুঠো টাকা। এই দুজনের জীবন কীভাবে এক সুতোয় বাঁধা পড়ে সেটাই দেখার।

    আরও পড়ুন: আবার প্রলয় ২-র শেষ দৃশ্যে শুভশ্রী! বউকে কোন চরিত্রে নিয়েছেন রাজ, কেমন হল সিরিজ?

    কথা দিয়ে সাহেব ভট্টাচার্য আর সুস্মিতা দে-র বন্ধুত্ব নাকি এখন ভালোবাসায় রূপ নিয়েছে। অন্তত নানা মহলে কান পাতলে তেমনই শোনা যায়। একসময় সুস্মিতাকে ‘তুই’ বলতেন সাহেব, এখন ‘তুমি’। খবর নিজের পরিবারের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। সাহেবের বাড়ির পার্টিতেও থাকেন কথা-নায়িকা। পাকা কথাও নাকি সারা। এবার শুধু ছাদনাতলায় গিয়ে সাত পাক ঘোরার অপেক্ষা।

    News/Entertainment/Saheb-Susmita-Hiya: সাহেবকে জড়িয়ে হিয়া, আগলে নিলেন নায়কও! ‘বড্ড ন্যাকা’, ক্ষেপে লাল সুস্মিতা ভক্তরা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes