Susmita New Husband: একাধিক বিয়ে,পুরুষের সঙ্গে সহবাস, ‘সব জেনেই ওকে বিয়ে’, বলছেন সুস্মিতার ৪র্থ বর

Susmita New Husband: একাধিক বিয়ে,পুরুষের সঙ্গে সহবাস, ‘সব জেনেই ওকে বিয়ে’, বলছেন সুস্মিতার ৪র্থ বর
‘শ্রাবন্তীর রেকর্ড ভেঙে’ চার বার বিয়ে। ট্রোলের মুখে সুস্মিতা। প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে বিকৃত যৌনতার অভিযোগ। দাম্পত্যে থাকাকালীন অন্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথাও স্বীকার। কী বলছেন সুস্মিতার নতুন বর?
অভিনেত্রী সুস্মিতা রায় গত কয়েকদিন ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। দিন কয়েক আগেই চতুর্থ বিয়ে সেরেছেন সুস্মিতা। যদিও অভিনেত্রীর এই অতীত সম্পর্কে অনেকেই অবগত ছিলেন না। সায়কের প্রাক্তন বৌদি বিয়ের সুখবর দিয়ে জানিয়েছিলেন, মা হওয়ার জন্যই নাকি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। আরও পড়ুন-৭৪০০ কোটির মালিক আদিত্যর ২য় বউ রানি, কপালে জুটেছিল ঘর ভাঙানি তকমা, YRF কর্ণধারের ১ম বউকে চেনেন?
দু-দিন আগে ফেসবুক লাইভে এসে নিজের অতীত নিয়ে বোমা ফাটান সুস্মিতা। প্রাক্তন স্বামী সব্যসাচী চক্রবর্তীকে নিয়ে একের পর এক ভয়ঙ্কর অভিযোগ আনেন। দাম্পত্য টিকিয়ে রাখতে স্বামীর বিকৃত যৌনচারের শিকার তিনি, আরও বলেন, তাঁর সামনেই অন্য নারীর সঙ্গে সহবাস করত প্রাক্তন স্বামী। সেই ভিডিয়ো জোর করে রেকর্ড করানো হত তাঁকে দিয়ে।
শুধু স্বামী নয়, প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ির নামেও ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। প্রাক্তন দেওর সায়ক থেকে শুরু করে শাশুড়ির মানসিক নির্যাতনের শিকার তিনি। তাঁদের জন্যই সন্তানহারা হয়েছেন। ব্ল্যাকমেলের শিকার হয়েছেন তিনি। সেই লাইভে তিনি নিজের অতীত নিয়েও অনেক কথা বলেন।
সুস্মিতা জানান, সব্যসাচী তাঁর তৃতীয় স্বামী। বর্তমানে তিনি চতুর্থ বিয়ে সেরেছেন। শুভাশিস তাঁর চতুর্থ বর, নিজের মুখেই জানিয়েছেন অভিনেত্রী। নিজের বন্ধু, বিজনেস পার্টনার শুভাশিসের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেই সবটা খোলাখুলি জানিয়েছেন তিনি। একদিকে যখন অনেকেই সুস্মিতাকে ট্রোল করছেন, তখন অনেক নেটিজেন কিন্তু সুস্মিতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন, অকপটে সবটা স্বীকার করবার সৎ সাহস দেখানোর জন্য।
স্বামীর সমর্থন থাকাতেই এটা সম্ভব হয়েছে তা স্পষ্ট। সংবাদমাধ্যমকে শুভাশিস বলেন, ‘আমি ওকে গ্রহণ করেছি ওর অতীতের সবকিছু জেনেই। ও যা যা বলেছে তা একে একে মেলাতে আমার কোনও কনফিউশন হয়নি।’ তিনি আরও বলেন, আইনিপথে হাঁটবেন না তাঁরা। সবকিছু ভালোর দিকে এগোচ্ছে। তবে শুভাশিসের বার্তা, ‘নোংরা খেলাটা বন্ধ হওয়া দরকার’।
অপরাজিতা অপুর শ্যুটিং চলাকালীনই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন সুস্মিতা। তবে মা হওয়ার সৌভাগ্য় হয়নি। মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন অভিনেত্রী। দিদি নম্বর ১-এ এসে চিকিৎসকের গাফিলতির কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ফেসবুক লাইভে শ্বশুরবাড়ির দিকে আঙুল তোলেন। এখন অতীত নতুন জীবন শুরু করতে চান সুস্মিতা।
৯ই মার্চ সুস্মিতার ডিভোর্সের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে। ১৫ই মার্চ শুভাশিসকে বিয়ে করেন অভিনেত্রী।