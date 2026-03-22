Susmita-Subhasish: কচি বড়লোক ছেলেকে ফাঁসিয়েছেন? কত নম্বর বিয়ে? নতুন বরকে পাশে নিয়ে জবাব সুস্মিতার

Susmita-Subhasish: কচি বড়লোক ছেলেকে ফাঁসিয়েছেন? কত নম্বর বিয়ে? নতুন বরকে পাশে নিয়ে জবাব সুস্মিতার
Susmita-Subhasish: ৩৬ বছর বয়সে পাঁচ নম্বর বিয়ে সারলেন সুস্মিতা রায়? শ্রাবন্তীও ফেল, বলছে নেটপাড়া। কটাক্ষের জবাবে কী উত্তর দিলেন অভিনেত্রী?
সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই এখন আলোচনার কেন্দ্রে সুস্মিতা রায়। টেলিভিশনে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করা সুস্মিতা গত কয়েকদিন ধরে সংবাদ শিরোনামে। নেপথ্য়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কেচ্ছা। সাংবাদিক স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের খবর আগেই জানা গিয়েছিল, গত ১৭ই জানুয়ারি ফেসবুকে নিজের বিয়ের খবর পোস্ট করেন সুস্মিতা। ওমনি শুরু হইচই।
সায়কের একসময়ের ‘কূটনি বৌদি’র আচমকা বিয়ে নিয়ে নেটপাড়ায় অনেকেই ঢোক গিলছিল, এর মাঝেই আসে সায়কের বোমা। মা হওয়ার জন্যই ফের বিয়ে করা, এমনটা জানিয়েছিলেন সুস্মিতা। তাঁকে পালটা খোঁটা দিয়ে বিয়ের শুভেচ্ছা জানান সায়ক। এরপর কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই ফেসবুক লাইভে এসে প্রাক্তন স্বামী ও দেওর তথা শাশুড়ি নিয়ে একের পর এক ভয়ঙ্কর অভিযোগ করেন সুস্মিতা।
প্রাক্তন স্বামী তথা সায়কের দাদার বিরুদ্ধে বিকৃত যৌনাচার-সহ একাধিক অভিযোগ আনেন সুস্মিতা। সায়ককেও সমকামী বলে আক্রমণ করেন। এতকিছুর জেরে নেটপাড়ায় কটাক্ষে জেরবার সুস্মিতাও। সায়ক অনুগামীদের দাবি, বড়লোক, বয়সে ছোট ছেলেকে ব্রেন ওয়াশ করেছেন সুস্মিতা। পাশাপাশি, সায়কের দাদা সব্যাসাচী নিজের ফেসবুক পোস্টে দাবি করেন এটা সুস্মিতার পঞ্চম বিয়ে। নতুন বর শুভাশিসকে পাশে নিয়েই যাবতীয় কটাক্ষের জবাব দিলেন কৃষ্ণকলি খ্যাত অভিনেত্রী। আরও পড়ুন-Susmita New Husband: একাধিক বিয়ে,পুরুষের সঙ্গে সহবাস, ‘সব জেনেই ওকে বিয়ে’, বলছেন সুস্মিতার ৪র্থ বর
সুস্মিতা জানান, এটা তাঁর চতুর্থ বিয়ে। সব্য়সাচী ছিলেন তাঁর তৃতীয় স্বামী। তার আগেও দু-বার বিয়ে করেছিলেন অভিনেত্রী। একবার খুব ছোটবেলায় ভুল মানুষের হাত ধরেছিলেন। পরে বেঙ্গালুরুতে চাকরিরত একজনের সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সেই স্বামী অন্য় নারীতে আসক্ত ছিলেন।
সুস্মিতা মেনে নেন, হ্যাঁ, এ কথা সত্যি যে শুভাশিস তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট। তবে বছর নয়, মাত্র কয়েক মাসের বয়সের ফারাক দুজনের। বর্তমানে সুস্মিতার বয়স ৩৬। নতুন স্বামীর টাকা দেখে বিয়ে করেছেন, এমন দাবি ভিত্তিহীন সাফ জানান সুস্মিতা। বলেন, ‘আমরা দুজনে একসঙ্গে বড়লোক হচ্ছি’। নিজের কাজের প্রতি সততা এবং শুভাশিসের হার না মানা মনোভাবই তাঁর প্রতি সুস্মিতাকে আকৃষ্ট করেছে। ওদিকে সুস্মিতার নতুন বর স্পষ্ট জানান, স্ত্রীর অতীত জেনেই তাঁকে গ্রহণ করেছেন। সুস্মিতার নতুন শ্বশুরবাড়িও তাঁকে সাদরে আপন করে নিয়েছে।
আরও পড়ুন-বিতর্কিত সেতারবাদক ঋষভের কনসার্টে দীপিকা, পাশের সুন্দরীকে চেনেন? রয়েছে রণবীর যোগ
অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ৯ই মার্চ সুস্মিতার ডিভোর্সের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে। ১৫ই মার্চ শুভাশিসকে বিয়ে করেন অভিনেত্রী। মাত্র কয়েকদিনের আলোচনাতেই বিয়ের সিদ্ধান্ত পাকা হয়। যদিও এত অল্প সময়ে প্রাক-বিয়ের সব অনুষ্ঠানের প্ল্যানিং কীভাবে হল, দুজনে সব অনুষ্ঠানে ম্যাচিং পোশাকই বা কোথায় পেলেন তা দেখে ধন্দে নেটপাড়া।