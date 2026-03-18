বরের ছবি দিল সায়কের কুটনি বউদি সুস্মিতা! ‘যেন শেষ বিয়ে হয়’, শুভেচ্ছা পুরনো দেওরের

বরের ছবি দিল সায়কের কুটনি বউদি সুস্মিতা! ‘যেন শেষ বিয়ে হয়’, শুভেচ্ছা পুরনো দেওরের
বুধবার সকাল সকাল বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন সুস্মিতা রায়। এদিকে প্রাক্তন দেওর সায়ক চক্রবর্তী শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখলেন, ‘এবার থাম। এটাই যেন শেষ বিয়ে হয় হয়।’
মঙ্গলবার নিজের বিয়ের খবর ভাগ করে নিয়েছিলেন সুস্মিতা। যাকে নেটপাড়ার অনেকেই চেনেন ‘কুটনি বউদি’ হিসেবে। গত বছরই তাঁর আর সাংবাদিক স্বামী সব্যসাচী চক্রবর্তীর বিচ্ছেদের খবর সামনে এসেছিল। আচমকা বিয়ের খবরে তাই অনেকেই হতবাক। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ তো এটিকে ‘ভুয়ো’ বা ‘পাবলিসিটি স্টান্ট’ বলেও ভেবেছিলেন। তবে বুধবার সকাল সকাল বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন সুস্মিতা।
সুস্মিতার শেয়ার করা ছবিতে তাঁকে দেখা গেল লাল রঙের শাড়িতে। খোলা চুল, সিঁথি ভরা সিঁদুর পরেছে নাকে। গলায় গোলাপের মালা। সিঁদুর দানের ছবিও দিয়েছেন। আরেকটায় সুস্মিতাকে কাঁদতে দেখা গেল, আর তাঁকে সামলাচ্ছেন নতুন বর। এই ছবি শেয়ার করে সুস্মিতা লেখেন, ‘যখন আমরা দুজনেই নিজের নিজের লড়াইয়ে প্রায় ভেঙে পড়ছিলাম, তখনই একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে শক্ত হয়েছিলাম… সেখান থেকেই শুরু আমাদের নতুন পথচলা। আজ সেই মানুষটার হাত ধরেই জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। লড়াইটা এখনও আছে… তবে এবার আমরা একসঙ্গে।’
এদিকে বিয়ের প্রথম আভাস এসেছিল গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার। সুস্মিতা লিখেছিলেন যে, ‘মা হতে চেয়েছি বরাবরই… এই একটা ইচ্ছে কখনো মন থেকে মুছে যায়নি।একটা শব্দ শোনার আশা—'মা'। আজ ছত্রিশ বছর বয়সে এসে সত্যিই আর কোনো ভনিতা করার সময় নেই। নিজেকে আর মিথ্যে সান্ত্বনা দেওয়ারও শক্তি নেই। বিয়ে করলাম। তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো।’
এদিকে প্রাক্তন বউদির বিয়ের খবরের পর পোস্ট আসে সায়ক চক্রবর্তীর থেকেও। তিনি লেখেন, ‘ভেবে ভালো লাগছে এই বরটাও আমারই খুঁজে দেওয়া। যদিও বর হবে জানতাম না। এবার থামিস প্লিজ। এটাই যেন শেষ বিয়ে হয়। এবার মা হলে আর নরমাল ডেলিভারির জন্য অপেক্ষা করিস না। শুভেচ্ছা।’
সুস্মিতা রায় সাত পাকে ঘুরেছেন শুভাশিস দে-র সঙ্গে। তবে খুব সম্ভবত তাঁর ব্যবসার অংশীদার এই ব্যক্তি। নিজের ফেসবুক পোস্টে নতুন বরের সঙ্গে আলাপ করাননি সুস্মিতা। এমনকী ফোনেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বারবার কেটে গিয়েছে ফোন।
আপাতত আর ধারাবাহিকে দেখা যায় না সুস্মিতাকে। বরং ব্যবসাতেই মন দিয়েছেন। ডেয়ারি প্রোডাক্টস থেকে শুরু করে শাক-সবজি, মাছ এমনকী পার্লার সার্ভিস প্রোভাইড করার জন্য অ্যাপ সার্ভিস এনেছেন। টুকটাক মডেলিং ও শাড়ি-জামা-গয়নার ডিজিট্যাল মার্কেটিংয়ের কাজ করলেও, অভিনয়ে পড়েছে ইতি।