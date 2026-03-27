Susmita Pregnancy: আগেই বিয়ে, প্রেগন্যান্সি লুকোতে নাটক? ৫ম বিয়ে ঠিক কবে, হাটে হাঁড়ি ভাঙল সুস্মিতা

Susmita Pregnancy: আগেই বিয়ে, প্রেগন্যান্সি লুকোতে নাটক? ৫ম বিয়ে ঠিক কবে, হাটে হাঁড়ি ভাঙল সুস্মিতা
এখন নেটপাড়ায় রীতিমতো ট্রেন্ড করছেন সুস্মিতা রায়। যাকে একসময় বাংলা ধারাবাহিকের পার্শ্ব চরিত্রে দেখা গেলেও, এখন তিনি পুরোপুরি ভ্লগার, উদ্যোগপতি। নিজেরই বিজনেস পার্টনারকে বিয়ে করেছেন তিনি। এতদূর অবধি সবই ঠিক ছিল, সমস্যা বাঁধ যখন সুস্মিতা ও তাঁর প্রাক্তন স্বামী একে-অপরের নামে বিস্ফোরক সব মন্তব্য করেছেন। বাদ যাননি দেওর সায়ক চক্রবর্তীও। থ্রিসাম থেকে শুরু সমকাম, বহুবিবাহ--- কী নেই তাতে!
দেখা মিলল সুস্মিতার ভাইয়ের বউয়ের!
এদিকে নেটপাড়া নতুন ট্রোলের খোরাক পেয়েই উঠেপড়ে লেগেছে। নানা ধরনের তথ্য খাড়া করা হচ্ছে। যার মধ্যে একটা হল, সুস্মিতা আর শুভাশিস বহুমাস আগেই বিয়ে করেছেন। এতদিন ডিভোর্স না হওয়ায় তা গোপন করেছিলেন। আর এখন প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ায়, সবটা পোস্ট করছেন। এর কারণ হিসেবে, নেটিজেনদের মনের জিজ্ঞাসা, ‘সদ্য বিয়ে হওয়া সুস্মিতার ভাইয়ের বউ কেন নেই ভ্লগে’!
তবে এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন সুস্মিতা খোদ। এতদিন তাঁর ভাইয়ের বউকে দেখা না গেলেও, এখন দিলেন গাঁটছড়া বাঁধার ভিডিয়ো। যেখানে দেখা গেল, বরের জোরের সঙ্গে, কনের ওড়না যে গাঁটছড়াটি বাঁধা হয়, সেই নিয়মটি পালন করছেন সুস্মিতার ভাইয়ের বউ। অর্থাৎ, নেটপাড়ার বড় একটা অংশের দাবি করা ‘আগেই হয়েছে বিয়ে’ জল্পনাকে কার্যত খারিজ করলেন তিনি।
ট্রোলের বন্যা সুস্মিতার পোস্টে
যদিও ট্রোল এতে বন্ধ হচ্ছে না! একজন তাঁর পোস্টে কমেন্ট করেছেন, ‘পঞ্চম বিয়েতে ও যেই আনন্দ পাচ্ছে, আমি তো আমার প্রথম বিয়েতেও পাইনি’! আরেকজন আবার সুস্মিতার ভাইয়ের বউকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, ‘দিদিভাই রেডি থাকুন আবার আপনাকে ডাকবে গাট ছড়া বাধার জন্য’। আরেকজন আবার লিখলেন, ‘আগের বিয়েগুলো ভাইয়ের বউ দেখেনি, তাই ভাইয়ের বউ এর আবদার মেটাতে এই বিয়ে’।
প্রেগন্যান্সির জল্পনা
সুস্মিতার বিয়ের ভিডিয়ো দেখে অনেকেরই ধারণা তিনি অন্তঃসত্ত্বা। প্রসঙ্গত, এর আগে সাংবাদিক সব্যসাচীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে থাকাকালীন গর্ভেই মারা যায় তাঁর সন্তান। যা নিয়ে বহুবার কথা বলতে গিয়ে চোখের জল ফেলেছেন। এবারেও তিনি বিয়ের খবর প্রকাশ করার সময় জানিয়েছিলেন, মা হওয়ার সাধ তাঁর কতটা! তবে সুস্মিতার সাফ জবাব, তিনি প্রেগন্যান্সি নিয়ে কোনো উত্তর দেবেন না। এর আগরবারের দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। বরং সন্তান জন্ম হলে, সবাই সব উত্তর পাবে বলেই তাঁর বিশ্বাস।
একাধিক বিয়ে নিয়ে বিতর্ক ও সুস্মিতার জবাব
প্রসঙ্গত, সুস্মিতার বিয়ের খবর সামনে আসার পর, তাঁর প্রাক্তন দেওর সায়ক ফেসবুকে লেখেন, ‘আর বিয়ে করিস না, এবার থাম’! পরে সায়কের দাদা জানান, সুস্মিতার এটি পঞ্চম বিয়ে। যদিও সুস্মিতার নিজের দাবি, এটি তাঁর চতুর্থ বিয়ে। আর আগের প্রতিটি সম্পর্কেই তিনি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।
এদিকে, সুস্মিতা-সায়ক-সব্যসাচীর এই কাদা ছোড়াছুড়িতে আবার রীতিমতো বিরক্ত বড় একটা অংশ। সোশ্যাল মিডিয়া ‘জঞ্জালের খনি’ হয়ে উঠছে বলে রীতিমতো আশঙ্কা প্রকাশ তাঁদের!
- ABOUT THE AUTHOR
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More