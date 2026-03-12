Edit Profile
    কদিন আগে ‘হবু শাশুড়ি’কে মা ডাকেন! এখন সৌরভের সঙ্গে ছবি দিয়ে কী লিখলেন শুভস্মিতা

    কদিন আগে সৌরভের মা-কে ‘মা’ ডেকেই যেন খানিক সিলমোহর দিয়েছিলেন। এখন আবার সৌরভের সঙ্গে শুভস্মিতা ছবি দিতেই নেটপাড়ার দাবি, ‘প্রেম চলছে সিওর’!

    Mar 12, 2026, 16:08:39 IST
    By Tulika Samadder
    টলিপাড়ায় আজকাল কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে যে, শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায় আর সৌরভ চক্রবর্তী নাকি বেশ জমিয়ে একটা প্রেম করছেন। এমনকী দুজনে খুব জলদি বসবেন বিয়ের পিঁড়িতেও। যদিও এই নিয়ে কেউই কোনো মন্তব্য করতে নারাজ। কদিন আগে সৌরভের মা-কে ‘মা’ ডেকেই যেন খানিক সিলমোহর দিয়েছিলেন। এখন আবার সৌরভের সঙ্গে শুভস্মিতা ছবি দিতেই নেটপাড়ার দাবি, ‘প্রেম চলছে সিওর’!

    সৌরভ ও শুভস্মিতা।
    সৌরভ ও শুভস্মিতা।

    পর্দার বাইরে দীপ আর ঝাঁপির প্রেম?

    মাস কয়েক ধরেই চর্চা লক্ষ্মী ঝাঁপি-র দীপ আর ঝাঁপির প্রেম নাকি শুধু পর্দায় আটকে নেই। যদিও বিয়ের চর্চায় সৌরভের জবাব ছিল, ‘আমিই জানি না বিয়ে হচ্ছে আমার। কী যে বলি এ সবে। ধুর! সব গুজব।’

    সৌরভের সঙ্গে ছবি দিলেন শুভস্মিতা?

    সাদা বর্ডার দেওয়া লাল রঙের ক্রপটপ আর নস্যি রঙের ট্রাউজার পরেছিলেন শুভস্মিতা। চোখে সানগ্লাস। আর সৌরভকে দেখা গেল নীল রঙের ওভার সাইজড টি-শার্টে, আর ক্রিম রঙের ট্রাউজার। তাঁর চোখেও সানগ্লাস। একে-অপরের সঙ্গে নানান ভঙ্গিমায় ছবিগুলো তুলেছেন। তবে কোনো ক্যাপশন দেননি। কতগুলো ইমোজি দিয়েছেন।

    সৌরভ-শুভস্মিতাকে দেখে উচ্ছ্বাস নেটপাড়ার

    আর এই পোস্টে এক নেটিজেন কমেন্ট করেছেন, ‘এরা প্রেম করছে। আমি যেটা গেস করি সেটা সত্যিই হয়ে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।’ আরেকজন লেখেন, ‘পারফেক্ট জোড়ি’। আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘কী ভালো লাগে তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে’!

    হবু শাশুড়িকে ‘মা’ ডাক শুভস্মিতার

    প্রসঙ্গত কদিন আগে আন্তর্জতিক নারী দিবসের দিন দুটি ছবি শেয়ার করে নেন। একটি নিজের মায়ের সঙ্গে আরেটি সৌরভের মা। ছবিতে দেখা যায় সৌরভের মা-কে আগলে রয়েছেন পর্দার ঝাঁপি। সঙ্গে লেখা, ‘একজন আমাকে জীবন এবং ভালোবাসা দিয়েছেন, অন্যজন আমার জন্য তাঁর হৃদয়ের দুয়ার এবং ঘরের আশ্রয় খুলে দিয়েছেন। এই দুই সুন্দর মায়ের কাছে আমি চিরঋণী।’

    দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চান সৌরভ?

    এর আগেও সংসার পেতেছিলেন সৌরভ। মধুমিতা সরকারের সঙ্গে আইনি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বছরখানেকের বেশি সেই বিয়ে টেকেনি। পথ আলাদা হয়েছে বহু বছর। তারপর থেকে সেভাবে কারও সঙ্গে নাম জড়ায়নি সৌরভের। মধুমিতাও কদিন আগে নতুন জীবনের পথে পা রেখেছেন। বিয়ে করেছেন দেবমাল্য চক্রবর্তীকে। এমনকী এর আগে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চান কি না প্রশ্নে সৌরভের জবাব ছিল, ‘একসঙ্গে চলতে হলে বিয়ের চেয়ে বড় বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর কিছু নেই। বিয়ে করার মতো মানুষ পেলে, আবার করব।’

