    দিদির পাশে বসে থাকা এই মিষ্টি মেয়েটিই টলিউডের খ্যাতনামা খলনায়িকা, চিনতে পারছেন?

    ছোটবেলার ছবি হঠাৎ করে দেখলে কেমন যেন অবাক হতে হয়। ছোটবেলায় যারা একসময় ছিল নিষ্পাপ শিশু তাদের মধ্যেই কেউ এখন বিশাল বড় রাজনীতিবিদ কেউ আবার অনেক বড় অভিনেতা। 

    Published on: Jan 05, 2026 10:57 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ছোটবেলার ছবি হঠাৎ করে দেখলে কেমন যেন অবাক হতে হয়। ছোটবেলায় যারা একসময় ছিল নিষ্পাপ শিশু তাদের মধ্যেই কেউ এখন বিশাল বড় রাজনীতিবিদ কেউ আবার অনেক বড় অভিনেতা। একটা সময় নিজের দক্ষতা দ্বারা জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও ছোটবেলার সেই মিষ্টি ছবিটি বারবার প্রমাণ করে দেয় শৈশবের সরলতার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না।

    সম্প্রতি ছোটবেলার একটি ছবি পোস্ট করেছেন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম একজন অভিনেত্রী। ছবিতে দিদির সঙ্গে বসে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, আমি আর আমার দিদি। বাবার ক্যামেরাতে তোলা। এখন বুঝতে পারছি ছোট থেকেই আমি লক্ষ্মী ট্যারা।

    এই নিষ্পাপ ছোট্ট মেয়েটিকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করতেই পারবে না যে এই মেয়েটি আজকের টলিউডের একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী তথা জনপ্রিয় খলনায়িকা। দুর্গা ধারাবাহিকের অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি। সম্প্রতি শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন অনুসন্ধান সিরিজেও।

    নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই ছোট্ট মেয়েটি কে? ঠিক ধরেছেন, এই ছোট্ট মেয়েটি হলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বাগতা মুখোপাধ্যায়। সিনেমার পাশাপাশি ছোট পর্দায় অভিনয় করি তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একজন সঙ্গীত শিল্পীও বটে।

    দুর্গা ধারাবাহিকে অভিনয় করার পর বধূ কোন আলো লাগলো চোখে, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, কনকাঞ্জলি, আলোর কোলে সহ একাধিক ধারাবাহিককে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয় করেছেন অরুন্ধতী, ব্যোমকেশ বক্সী, আরশিনগর সহ একাধিক সিনেমায়।

    প্রসঙ্গত, সিনেমা অথবা ধারাবাহিকের পর্দায় খলনায়িকার চরিত্রে অভিনয় করলেও বাস্তব জীবনে তিনি কিন্তু ভীষণ সরল এবং সাদাসিদে মানুষ। কাজের পাশাপাশি নিজের পরিবারকে নিয়ে থাকতেই পছন্দ করেন তিনি। যেখানে অন্যান্য অভিনেত্রীরা রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন সেখানে তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে ভালবাসেন।

