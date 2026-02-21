Swara Bhaskar: হাড় না ভাঙলেই হল! বউ পেটানোকে বৈধ ঘোষণা আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের, গর্জালেন স্বরা
তালেবানদের আনা নতুন আইনে পুরুষদের নারী হত্যার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই নতুন আইনটি নিয়ে সারা বিশ্বে আলোচনা চলছে। এবার বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করও এই আইন সম্পর্কে নিজের মতামত দিয়েছেন।
আফগানিস্তানে তালিবান শাসনের অধীনে নারীদের জীবন দিন দিন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। সম্প্রতি তালিবান সরকার একটি নতুন ‘নৈতিক আইন’ (Morality Law) জারি করেছে, যেখানে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের শারীরিকভাবে শাস্তি দেওয়ার অনুমোদন দিয়ে পারিবারিক সহিংসতার ‘বৈধতা’ দিয়েছে। তবে মারধরের ফলে ‘হাড় ভেঙে গেলে’ বা ‘জখম হলে’ স্বামীদের শাস্তি পেতে হবে।তালিবানের এই মধ্যযুগীয় ফরমান দেখে চুপ থাকতে পারেননি বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই আইনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এক জোরালো পোস্ট করেছেন তিনি।
স্বরা ভাস্করের ক্ষোভ:
স্বরা তাঁর পোস্টে অত্যন্ত কড়া ভাষায় তালিবান সরকারের সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, এই আইনের মাধ্যমে আদতে নারীদের ওপর অত্যাচার করার এবং তাঁদের ‘মেরে ফেলার’ একটি প্রকাশ্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। স্বরা লেখেন, ‘এটি কেবল বৈষম্য নয়, এটি নারীদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার এক পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। জনসমক্ষে নারীদের কণ্ঠস্বর নিষিদ্ধ করা মানে তাঁদের মানুষ হিসেবে অস্বীকার করা।’ আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থি গোষ্ঠীটির সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ৯০ পাতার নতুন এই দণ্ডবিধিটিতে স্বাক্ষর করেছেন।
তালিবানের নতুন আইনে কী আছে?
তালিবানের জারি করা ১১৪ পৃষ্ঠার এই নতুন আইনে বলা হয়েছে: নারীরা জনসমক্ষে উঁচু স্বরে কথা বলতে পারবেন না। ঘরের বাইরে বেরোলে তাঁদের শরীর ও মুখ সম্পূর্ণ ঢাকা থাকতে হবে। এমনকি কোনো অপরিচিত পুরুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদের ঝড়:
স্বরা ভাস্কর বরাবরই সামাজিক ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ইস্যুতে সরব থাকেন। তাঁর এই পোস্টের পর নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকে স্বরার সাহসিকতাকে সমর্থন করেছেন, আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন কেন বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো এই বিষয়ে নীরব। স্বরা তাঁর পোস্টে বিশ্ববাসীকে আফগান নারীদের পাশে দাঁড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন।
মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন:
বলিউড অভিনেত্রীর মতে, ধর্মের দোহাই দিয়ে যেভাবে নারীদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। তিনি এই অবস্থাকে ‘জেন্ডার অ্যাপার্টহাইড’ (Gender Apartheid) বা লিঙ্গ বৈষম্যের চরম পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন।
পর্দায় সাহসী চরিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও এই ধরণের সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে স্বরার সোচ্চার হওয়া আবারও প্রমাণ করল যে, তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপস করতে নারাজ।
মুসলিম পরিবারে বিয়ে করায় আলোচনার কেন্দ্রে থেকেছেন স্বরা ভাস্কর। সলমন খানের অনস্ক্রিন বোন ২০২৩ সালে বিয়ে করেছিলেন সমাজবাদী পার্টির যুবনেতাক ফাহাদকে। এখন তিনি ফাহাদের সন্তানের মা। দীর্ঘদিন বড়পর্দা থেকে দূরে স্বার, তবে গত বছর কালার্সের রিয়েলিটি শো 'পতি পতনী অউর পাঙ্গা'-তে হাজির হয়েছিলেন স্বরা ভাস্কর। অনুষ্ঠানে স্বামী ফাহাদ আহমেদের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল স্বরাকে।