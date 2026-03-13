Edit Profile
    'হিন্দু নারীদের সহজলভ্য, মুসলমানদের দানবীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে', কেরালা স্টোরি ২ নিয়ে বিস্ফেরক স্বরা

    অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর সবসময়ই কোনও না কোনও কারণে চর্চায় থাকেন। এবার স্বরা একটি পোস্টের জন্য আবার আলোচনায়। তিনি সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'কেরালা স্টোরি ২' ছবিটির তীব্র সমালোচনা করেছেন, যা দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে।

    Mar 13, 2026, 14:04:48 IST
    By Sayani Rana
    অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর সবসময়ই কোনও না কোনও কারণে চর্চায় থাকেন। তাঁকে প্রায়শই প্রতিটি বিষয়ে খোলামেলা ভাবে কথা বলতে দেখা যায়। তাঁর স্পষ্টবাদী বক্তব্যের জন্য প্রায়শই তাকে ট্রোলিংয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এবার স্বরা একটি পোস্টের জন্য আবার আলোচনায়। তিনি সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'কেরালা স্টোরি ২' ছবিটির তীব্র সমালোচনা করেছেন, যা দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে।

    কেরালা স্টোরি ২ নিয়ে বিস্ফেরক স্বরা
    সম্প্রতি দিল্লির উত্তম নগর হত্যাকাণ্ডের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন স্বরা ভাস্কর। তরুণ খটিকের মৃত্যুতে মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশে থেকে তিনি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 'কেরালা স্টোরি ২' ছবিটি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্বরা তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্বরা তাঁর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে ছবিটি শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়ের প্রতি নেতিবাচকতা ছড়াচ্ছে।

    অভিনেত্রী 'কেরালা স্টোরি ২' ছবির পোস্টার স্টোরিজে শেয়ার করেছেন এবং একটি দীর্ঘ নোট লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আপনি যদি ছবিটি বা এর ট্রেলার দেখে থাকেন, তাহলে আপনি জানেন যে এই ছবির মাধ্যমে মুসলমানদের দানবীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।'

    তিনি বলেন, 'ছবিটিতে দেখানো হয়েছে হিন্দু নারীদের সহজেই প্রভাবিত করা‌ যায়। তাঁরা খুব সহজ লভ্য। তাছাড়া, তাঁদের নিজেদের ভুল থেকে তাঁদের বাঁচানোর জন্য তাঁদের একজনকে প্রয়োজন।'

    তিনি আরও লেখেন, 'সেই অর্থে, হিন্দুত্বকে সমর্থনকারী মহিলাদের জন্য, কেরালা স্টোরি ২ হিন্দু রাষ্ট্রে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করা অধীনতা সম্পর্কে অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাঁদের আভাস দিয়েছেন। এটা একটা ভয়াবহ ঘৃণায় ভরা ছবি, যেখানে জোরে এবং চটকদার উপস্থাপনা রয়েছে।' স্বরার পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে।

    ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দ্য কেরালা স্টোরি' সিনেমাটির কথা বলতে গেলে, এতে অভিনয় করেছিলেন আদা শর্মা, যোগিতা বিহানি, সোনিয়া বালানি এবং সিদ্ধি ইদনানি। ছবিটি তৈরি হয়েছিল ২১৫-২০ কোটি (১৫০-২০০ মিলিয়ন টাকা) বাজেটে এবং আয় করেছিল ২৩০০ কোটি (৩০ কোটি টাকা) এরও বেশি। বিতর্ক সত্ত্বেও, ছবিটি বক্স অফিসে সাফল্য পেয়েছিল। তবে, দ্বিতীয় অংশটি তেমন ভালো ব্যবসা করতে পারেনি।

