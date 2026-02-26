ইফতারের মেনুতে ‘নেসলে’! সোশ্যাল মিডিয়ায় ভণ্ড তকমা দিল স্বরাকে,পালটা জবাব নায়িকার

ইফতারের মেনুতে ‘নেসলে’! সোশ্যাল মিডিয়ায় ভণ্ড তকমা দিল স্বরাকে,পালটা জবাব নায়িকার
স্বরা ভাস্কর তার ইফতার ভিডিওতে নেসলের একটি পণ্য ব্যবহার করার জন্য সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন তবে প্রতিক্রিয়াটি প্রকাশ্যে সম্বোধন করার জন্য প্রশংসা পেয়েছিলেন।
রমজান মাস চলছে। স্বামী ফাহাদ আহমেদ এবং পরিবারকে নিয়ে ইফতার উদযাপনে মেতেছেন স্বরা ভাস্কর। কিন্তু সেই আনন্দঘন মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করতেই শুরু হলো নতুন বিতর্ক। খাবারের টেবিলে রাখা ‘নেসলে’ (Nestle)-র একটি পণ্য দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন নেটিজেনদের একাংশ। কেন বয়কটের তালিকায় থাকা ব্র্যান্ডের পণ্য ব্যবহার করছেন তিনি? এই প্রশ্ন তুলে স্বরাকে রীতিমতো আক্রমণ শুরু করেন ট্রোলাররা।
বিতর্কের কারণ:
মূলত গাজা-ইজরায়েল সংঘর্ষের আবহে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেসলেসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডকে বয়কট করার ডাক দিয়েছেন প্যালেস্টাইন সমর্থকরা। স্বরা ভাস্কর নিজে প্যালেস্টাইনের পক্ষে সবসময়ই সরব। তাই তাঁর টেবিলে এই ব্র্যান্ডের উপস্থিতি দেখে অনেকেই তাঁকে ‘ভণ্ড’ (Hypocrite) বলে কটাক্ষ করতে শুরু করেন। নেটিজেনদের দাবি, একদিকে তিনি প্যালেস্টাইনের জন্য সহমর্মিতা দেখান, আর অন্যদিকে সেই দেশবিরোধী সংস্থাকেই সমর্থন করছেন।
স্বরার পালটা তোপ:
সমালোচনা যখন চরমে, তখনই সরব হন স্বরা। ট্রোলিংয়ের জবাবে তিনি স্পষ্ট জানান, যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁর ব্যক্তিগত। স্বরার কথায়, “ইফতারের টেবিলে আমি কী খাব বা কী ব্যবহার করব, তা নিয়ে নীতি-পুলিশগিরি করার প্রয়োজন নেই।” তিনি আরও মনে করিয়ে দেন যে, কোনও একটি পণ্য ব্যবহার করা মানেই তাঁর আদর্শ বদলে যাওয়া নয়। নেতিবাচক মন্তব্যকারীদের শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়ে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, অহেতুক তিলকে তাল করার মানে হয় না।
ব্যক্তিগত জীবন বনাম সামাজিক অবস্থান:
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া স্বরার স্বভাব। কিন্তু ইদানীং তাঁর ধর্মবিশ্বাস, বিয়ে এবং খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বারবার তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। তবে স্বরা প্রতিবারই বুদ্ধিমত্তা আর সাহসের সঙ্গে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন। এবারের ইফতার বিতর্কও তাঁর সেই লড়াকু মেজাজকেই আরও একবার সামনে আনল।
পেশাদার ফ্রন্টে, স্বরাকে সম্প্রতি তার রাজনীতিবিদ-স্বামী ফাহাদ আহমেদের সাথে রিয়েলিটি শো পতি পতনি অউর পাঙ্গায় দেখা গেছে, যেখানে বাস্তব জীবনের সেলিব্রিটি দম্পতিরা হালকা টাস্ক এবং চ্যালেঞ্জে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি তার আসন্ন ছবি মিসেস ফালানির মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। এই প্রজেক্টটি স্বরার সাথে একটি সামাজিক কমেডি-ড্রামা বলে জানা গেছে, যেখানে তিনি বিভিন্ন অঞ্চল এবং উপভাষায় একাধিক চরিত্রে অভিনয় করবেন।