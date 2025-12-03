‘অর্ধনগ্ন আমি, তোয়ালে চেয়েছিলাম…’, ভিরে দি ওয়েডিং-এর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে যা বললেন স্বরা

স্বরা ভাস্কর প্রায়ই তাঁর ছবির যাত্রার আবেগগত দিক নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু এবার তিনি আরও বেশি শারীরিক বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন, ‘সেক্সি’ দেখানোর চাপ এবং ‘ভিরে দি ওয়েডিং’-এর বহুল আলোচিত গানগুলির একটির শ্যুটিংয়ের সময় তিনি যে অস্বস্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন।
স্বরা ভাস্কর প্রায়ই তাঁর ছবির যাত্রার আবেগগত দিক নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু এবার তিনি আরও বেশি শারীরিক বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন, ‘সেক্সি’ দেখানোর চাপ এবং ‘ভিরে দি ওয়েডিং’-এর বহুল আলোচিত গানগুলির একটির শ্যুটিংয়ের সময় তিনি যে অস্বস্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন। সম্প্রতি মির্চি প্লাসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, অভিনেত্রী সেই বিষয়ে কথা বলেছনে। তিনি জানিয়েছেন যে, কীভাবে গ্ল্যামারাস সিনেমাটি তাঁকে তাঁর কমফোর্ট জোনের বাইরে ঠেলে দিয়েছে, বিশেষ করে যখন তাঁকে এমন একটা বডিস্যুট পরে হাজির হতে হয় যা পরে তাঁর মনে হয় তিনি ‘অর্ধ-নগ্ন’।
স্বরা জানান, ‘ভিরে দি ওয়েডিং’ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে কঠিন চরিত্র হয়ে ওঠে, অভিনয়ের চাহিদার কারণে নয়, বরং গ্ল্যামারাস দেখানোর প্রচণ্ড চাপের কারণ হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। তাঁর কথায়, ‘আমি যে ধরণের অভিনেতা, কোনও চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, শরীরী ভাষা, সংলাপ আমি তা করতে পারি। কিন্তু আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হল গ্ল্যামারাস চরিত্রে অভিনয় করা। ভিরে দি ওয়েডিং-এ আমার চরিত্রটি গ্ল্যামার, পোশাক, চেহারা এবং ওজন কমানোর এবং সেক্সি, হট দেখানোর চাপের উপর খুবই মনোযোগী ছিল।’
স্বরা সেই দিনের কথাও স্মরণ করেন যখন তাকে ‘তারিফান’ শুটিংয়ের জন্য এখনকার বিখ্যাত বডিস্যুট পরতে হয়েছিল, যা তিনি আগে কখনও পরতে চেষ্টা করেননি। তাঁর কথায়, ‘প্রতিদিন সুন্দর দেখানো সবচেয়ে কঠিন ছিল... আমার মনে আছে 'তারিফান'-এর জন্য বডিস্যুট পরতাম। আমি প্রথমবারের মতো এই শব্দটি শুনেছিলাম। এটা মূলত একটি ডিপ নেক ওয়ান-পিস সাঁতারের পোশাক যেন, হিল বা বুটের সঙ্গে জোড়া। আমি ওঁদের বলেছিলাম, 'আমি অর্ধনগ্ন, আমি এভাবে স্টুডিয়োতে কীভাবে যাব?' আমি একটি তোয়ালে চেয়েছিলাম এবং সেটা নিজের চারপাশে জড়িয়ে রেখেছিলাম। এটা আমার জন্য সত্যিই কঠিন ছিল।'
কাজের সূত্রে স্বরা ভাস্করকে এরপর দেখা যাবে ‘মিসেস ফালানি অর শির কোরমা’, যা ২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। পরিচালনা করেছেন ফারাজ আরিফ আনসারী।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।