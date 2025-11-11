Edit Profile
    Mir-Swaralipi: ‘তোমার বুকগুলো তো ফলস, ওই দুটো দাও, আমি লাগিয়ে নিই… ’, মীরের 'অপমান’ নিয়ে সরব স্মরলিপি

     স্মরলিপির শরীর নিয়ে ‘কু-মন্তব্য’, শালীনতার মাত্রা ছাড়ান মীর। এতদিনে মুখ খুললেন হাঁউ মাঁউ খাঁউ-এর সহশিল্পী।

    Published on: Nov 11, 2025 6:12 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    নিজের ভাঙা দাম্পত্য নিয়ে আলোচনায় থেকেছেন একসময়ের টেলিপাড়ার পরিচিত মুখ স্মরলিপি চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্ত্রী স্মরলিপি। অভিনয় থেকে এখন দূরেই থাকেন। স্মরলিপি এখন একজন সফল উদ্য়োক্তা। নিজের প্রচেষ্টায় একটি ক্যাফে খুলেছেন। সঙ্গে পডকাস্ট সঞ্চালনা করেন স্মরলিপি।

    ‘তোমার বুকগুলো তো ফলস, ওই দুটো দাও, আমি লাগিয়ে নিই… ’, মীরের 'অপমান’ নিয়ে সরব স্মরলিপি

    স্মরলিপি সিঙ্গল মাদার। মেয়েকে একা সমালাচ্ছেন। প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই তাঁর। সম্প্রতি নিজের কেরিয়ার, স্ট্রাগল থেকে ইন্ডাস্ট্রির ‘অপমান’ নিয়ে সিটি সিনেমায় মুখ খুলেছেন স্মরলিপি। ছোট থেকেই অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। মডেলিং দিয়ে শুরু তারপর সঞ্চালনা করতে করতেই জি বাংলার ‘হাউ মাউ খাউ’ রিয়্যালিটি শোয়ে কাজের সুযোগ আসে। সালটা ২০০৫।

    সেই শো-এর সঞ্চালক হিসাবে কাজ করতেন মীর। একবার শালীনতার মাত্র ছাড়িয়েছিলেন মীর, সেই অতীত স্মৃতি হাতড়ে দেখলেন স্মরলিপি। প্রায় দু-দশক আগের ঘটনা স্মরণ করে তিনি বলেন, ‘মীরদার মনে আছে কিনা জানি না, ওই হরিদাসের বুলবুলভাজা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ করে বলল স্মরলিপি তোমার বুকগুলো ফলস। ওই দু’টো দিয়ে দাও, আমি লাগাই…. বলে সবাই আমার বুকের দিকে তাকালো। আমি এত অপমানিত বোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, কোথাউ গিয়ে একটা শালীনতার লাইন থাকা দরকার। দিনের শেষে আমি তো মেয়ে, আমার কিছু সিক্রেট পার্ট আছে। সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় না। তারপর থেকে আমার আত্মসম্মানে হানি হচ্ছিল খুব। আমি সোজাসুজি বললাম (শো'টি) করব না'।

    সোশ্যালে ভাইরাল স্মরলিপির এই মন্তব্য়। অনেকই স্মরলিপির পাশে দাঁড়িয়ে একহাত নিয়েছেন মীরকে। একজন লেখেন, ‘মীর শালীনতার মাত্রটা কোনওদিনই জানে না। এই জন্যই ঋতুপর্ণর সঙ্গে ওর ঝামেলা হয়েছিল’। অনেকে আবার স্মরলিপির কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, এতদিন চুপ ছিলেন কেন?

    অগ্নিপরীক্ষা সিরিয়ালের সেটে সৌম্যর প্রেমে পড়েছিলেন স্মরলিপি। সেখান থেকে বিয়ে, বেশিদিন টেকেনি দাম্পত্য। অভিনেত্রী দেবলীনা দত্তের সঙ্গে সৌম্যর প্রেমচর্চা তুঙ্গে। মেয়ে সহচরী ওরফে পুটলিকে নিয়ে নিজের জীবন গুছিয়ে নিয়েছেন স্মরলিপি। তাঁর দাবি, মেয়ের যখন মাত্র ১১দিন বয়স, তারপর থেকেই আর সৌম্য মেয়ের খোঁজ নেয়নি। ছোট্ট পুটলি একসময় খুব মন খারাপ করত তার কোনো বাবা নেই বলে। অন্য বাচ্চাদের বাবার সঙ্গে দেখলে। এমনকী, মায়ের কাছে ক্রমাগত আবদার করত, যেন তাকে বাবা এনে দেয়। তবে এখন সে অনেকটাই বুঝেছে। নিজেই মা-কে বলে, ‘আমার বাবা নেই, আমার বাবা চাই-ও না।’

