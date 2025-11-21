'আগেই পাওয়া উচিত ছিল... ', শ্রুতি-আরাত্রিকার পুরস্কার নিয়ে যা বললেন স্বর্ণেন্দু
২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল টেলি একাডেমি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়েছিল এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। এই দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ছোট পর্দার একাধিক তারকাদের হাতে। অন্যান্যদের মতই এই দিন বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত হন শ্রুতি দাস এবং আরাত্রিকা মাইতি।
জি বাংলার ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিকে অভিনয় করে সেরা জুটি হিসেবে পুরস্কৃত হন শ্রুতি এবং আরাত্রিকা। স্ত্রীর এই পুরস্কার পাওয়া নিয়ে কতটা গর্বিত স্বর্ণেন্দু সমাদ্দারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ‘দুজনেই অসম্ভব ভালো অভিনয় করে। অনেক আগেই এই পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল ওদের।’
স্বর্ণেন্দু বলেন, ‘এই ধারাবাহিকটি যবে থেকে শুরু হয়েছে তবে থেকেই ওদের অভিনয় নিয়ে চর্চা হয়। ওরা দুজনেই খুবই ভালো। ওরা যে পুরস্কৃত হয়েছে তাতে আমি ভীষণ খুশি। তবে এবার আমাকে ট্রিট দেওয়ার পালা।’ স্বর্ণেন্দু এই কথা বলতেই শ্রুতি বলে ওঠেন, ‘আজ রাতে আমি ওকে খাওয়াবো।’
স্বর্ণেন্দু তখন হাসতে হাসতে বলেন, ‘হ্যাঁ শ্রুতি আমাকে খাওয়াবে এটা আমি জানি কিন্তু আরাত্রিকা কবে আমায় ট্রিট দেবে এটা আমি জানি না।’ পরিচালকের মুখে এই কথা শুনেই আরাত্রিকা বলে ওঠেন, ‘তুমি বলো কবে খাবে? আজকে রাতেই চলো তোমাকে ট্রিট দেব।’ স্বর্ণেন্দু এই কথা শুনে বলেন, ‘তাহলে সেটাই কথা রইলো। আমি দুজনের থেকেই ট্রিট পাব।’
প্রসঙ্গত, ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিক শুরু হতেই একটা আলাদাই জনপ্রিয়তা পায়। বহুদিন বাদে ছোট পর্দায় শ্রুতিকে দেখে যেন ভীষণ খুশি হন দর্শকরা। অন্যদিকে আরাত্রিকাও ভীষণ পছন্দের একজন অভিনেত্রী সকলের। তবে এই ধারাবাহিকে শ্রুতির অভিনয় যেন বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।
‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিকে কার্যত একজন খলনায়িকার ভূমিকাতেই অভিনয় করছেন শ্রুতি। তবে গল্প অনুযায়ী শ্রুতি যেভাবে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে খুব তাড়াতাড়ি আবারও একাধিক পুরস্কার পাবেন তিনি, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। তবে আপাতত টেলি একাডেমি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে আনন্দের জোয়ারে ভাসছেন শ্রুতি ও আরাত্রিকা।
