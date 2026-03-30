রাহুলের শেষযাত্রায় প্রোডাকশন হাউজের গাফিলতি মানলেন স্বরূপ! কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে

রাহুলের শেষযাত্রায় প্রোডাকশন হাউজের গাফিলতি মানলেন স্বরূপ! কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে
রাহুলের অকাল মৃত্যু একটা প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল, শ্যুটিং সেটে নিরাপত্তার অভাব। কীভাবে গাফিলতি একটা তরতাজা প্রাণকে কেড়ে নিতে পারে, তার উদাহরণ হয়ে থেকে গেলেন রাহুল। প্রোডাকশন হাউজের গাফিলতি মানলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস।
সোমবার সন্ধ্যায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে সম্পন্ন হল অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষকৃত্য। চোখের জলে বিদায় দিলেন অভিনেতার পরিবার, বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী, ইন্ডাস্ট্রির কলাকুশলীরা। সঙ্গে রাহুলের অকাল মৃত্যু একটা প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল, শ্যুটিং সেটে নিরাপত্তার অভাব। কীভাবে গাফিলতি একটা তরতাজা প্রাণকে কেড়ে নিতে পারে, তার উদাহরণ হয়ে থেকে গেলেন রাহুল।
প্রসঙ্গত, রাহুলের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই রবিবার রাতেই তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। এমনকী, সোমবার শেষযাত্রাতেও তিনি সঙ্গ দিয়েছিলেন। আর সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে আশ্বাস দিয়ে জানান যে, অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হলেই প্রোডাকশন হাউজের কাছে নিরাপত্তার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
স্বরূপের কথায় বিরক্তি আর ক্ষোভ দুই ধরা পড়ে। তিনি বলেন, ‘ওখানে পারমিশন দেওয়া হয় না। ওই জায়গাটা এতটাই বিপদজ্জনক। তাহলে ওখানে শ্যুটিং করা হল কেন। আমার এত গুণী একজন শিল্পী চলে গেল। আমার টেকনিশিয়ানের যদি কিছু হত, কলাকুশলীর যদি কিছু হত। কে নেবে এখন দায়িত্ব? এই পরিবারকে কে দেখবে? যে মা তাঁর সন্তান হারাল, ছোট্ট শিশুটা তাঁর বাবাকে হারাল, তার দায়ভার কে নেবে?’
এরপর যখন সংবাদমাধ্যমের তরফে জানানো হয় যে, রাহুলের প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, প্রায় ১ ঘণ্টা জলে ডুবে ছিলেন তিনি। কিন্তু রবিবার প্রযোজনা সংস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে এসেছে, তখন স্বরূপ বলেন, ‘এটা প্রাথিক রিপোর্টে এসেছে? আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি! আপনার ডিরেক্টর একধরনের কথা বলছে, ম্যানেজার এক ধরনের কথা বলছে, মিডিয়া এক ধরনের কথা বলছে, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি কী করে এটা সম্ভব হল।’
‘যখন আউটডোর শ্যুট হয়, তখন আমরা বারবার বলি, কী ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তখন আমাদের সমালোচনা হয়, কেন ফেডারেশন এত জিজ্ঞাসাবাদ করছে, কেন এত জিজ্ঞাসাবাদ করছি, আপনারা এবার বুঝুন।’, আরও বলেন স্বরূপ।
প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে? প্রশ্নে স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘এখনও সত্যি কিছু ভাবতে পারছি না। আমাদের কোনো কথা হয়নি। আমরা একটা গুণী শিল্পীকে হারালাম। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি একটা গুণী শিল্পীকে হারাল। কপাল ভালো, আমার টেকনিশিয়ানদের কিছু হয়নি। যারা ওকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে।’
ভোলে বাবা পার করেগা দিয়ে বহুদিন পর ছোট পর্দায় কামব্যাক হয়েছিল রাহুলের। আর সেই ধারাবাহিকের আউটডোর শ্যুট ছিল তালসারিতে। সেখানেই শনিবার ঘটে এই ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, একটি চড়ায় নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ রাহুল ও শ্বেতার নাচের দৃশ্য নেওয়া হচ্ছিল দ্রোন দিয়ে। সেই সময় প্রথমে শ্বেতার পা বসে যায় বালিতে, তিনি পড়ে যান। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে রাহুলও পড়ে যান। শ্বেতাকে সাথে সাথে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে যান রাহুল। তাঁকে খুঁজে পেতে অনেকটাই সময় যায়। জল থেকে যখন বের করা হয়, তখনও তিনি বেঁচে ছিলেন। তবে তালসারি থেকে দীঘা নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই মৃত্যু হয়। যানজট থাকায় সেখানকার মহাকুমা হাসপাতালে পৌঁছতে ১৫-২০ মিনিট দেরি হয়। হয়তো, সেটে যদি চিকিৎসক থাকত, আপৎকালীন ব্যবস্থা থাকত, তাহলে এভাবে চলে যেতে হত না রাহুলকে মাত্র ৪২ বছর বয়সে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।