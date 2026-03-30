    রাহুলের শেষযাত্রায় প্রোডাকশন হাউজের গাফিলতি মানলেন স্বরূপ! কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে

    রাহুলের অকাল মৃত্যু একটা প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল, শ্যুটিং সেটে নিরাপত্তার অভাব। কীভাবে গাফিলতি একটা তরতাজা প্রাণকে কেড়ে নিতে পারে, তার উদাহরণ হয়ে থেকে গেলেন রাহুল। প্রোডাকশন হাউজের গাফিলতি মানলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। 

    Mar 30, 2026, 18:55:41 IST
    By Tulika Samadder
    সোমবার সন্ধ্যায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে সম্পন্ন হল অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষকৃত্য। চোখের জলে বিদায় দিলেন অভিনেতার পরিবার, বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী, ইন্ডাস্ট্রির কলাকুশলীরা। সঙ্গে রাহুলের অকাল মৃত্যু একটা প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল, শ্যুটিং সেটে নিরাপত্তার অভাব। কীভাবে গাফিলতি একটা তরতাজা প্রাণকে কেড়ে নিতে পারে, তার উদাহরণ হয়ে থেকে গেলেন রাহুল।

    প্রোডাকশন হাউজের গাফিলতিতে রাহুলের মৃত্যু, মানলেন স্বরূপ বিশ্বাস।

    প্রসঙ্গত, রাহুলের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই রবিবার রাতেই তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। এমনকী, সোমবার শেষযাত্রাতেও তিনি সঙ্গ দিয়েছিলেন। আর সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে আশ্বাস দিয়ে জানান যে, অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হলেই প্রোডাকশন হাউজের কাছে নিরাপত্তার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

    স্বরূপের কথায় বিরক্তি আর ক্ষোভ দুই ধরা পড়ে। তিনি বলেন, ‘ওখানে পারমিশন দেওয়া হয় না। ওই জায়গাটা এতটাই বিপদজ্জনক। তাহলে ওখানে শ্যুটিং করা হল কেন। আমার এত গুণী একজন শিল্পী চলে গেল। আমার টেকনিশিয়ানের যদি কিছু হত, কলাকুশলীর যদি কিছু হত। কে নেবে এখন দায়িত্ব? এই পরিবারকে কে দেখবে? যে মা তাঁর সন্তান হারাল, ছোট্ট শিশুটা তাঁর বাবাকে হারাল, তার দায়ভার কে নেবে?’

    এরপর যখন সংবাদমাধ্যমের তরফে জানানো হয় যে, রাহুলের প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, প্রায় ১ ঘণ্টা জলে ডুবে ছিলেন তিনি। কিন্তু রবিবার প্রযোজনা সংস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে এসেছে, তখন স্বরূপ বলেন, ‘এটা প্রাথিক রিপোর্টে এসেছে? আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি! আপনার ডিরেক্টর একধরনের কথা বলছে, ম্যানেজার এক ধরনের কথা বলছে, মিডিয়া এক ধরনের কথা বলছে, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি কী করে এটা সম্ভব হল।’

    ‘যখন আউটডোর শ্যুট হয়, তখন আমরা বারবার বলি, কী ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তখন আমাদের সমালোচনা হয়, কেন ফেডারেশন এত জিজ্ঞাসাবাদ করছে, কেন এত জিজ্ঞাসাবাদ করছি, আপনারা এবার বুঝুন।’, আরও বলেন স্বরূপ।

    প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে? প্রশ্নে স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘এখনও সত্যি কিছু ভাবতে পারছি না। আমাদের কোনো কথা হয়নি। আমরা একটা গুণী শিল্পীকে হারালাম। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি একটা গুণী শিল্পীকে হারাল। কপাল ভালো, আমার টেকনিশিয়ানদের কিছু হয়নি। যারা ওকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে।’

    ভোলে বাবা পার করেগা দিয়ে বহুদিন পর ছোট পর্দায় কামব্যাক হয়েছিল রাহুলের। আর সেই ধারাবাহিকের আউটডোর শ্যুট ছিল তালসারিতে। সেখানেই শনিবার ঘটে এই ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, একটি চড়ায় নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ রাহুল ও শ্বেতার নাচের দৃশ্য নেওয়া হচ্ছিল দ্রোন দিয়ে। সেই সময় প্রথমে শ্বেতার পা বসে যায় বালিতে, তিনি পড়ে যান। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে রাহুলও পড়ে যান। শ্বেতাকে সাথে সাথে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে যান রাহুল। তাঁকে খুঁজে পেতে অনেকটাই সময় যায়। জল থেকে যখন বের করা হয়, তখনও তিনি বেঁচে ছিলেন। তবে তালসারি থেকে দীঘা নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই মৃত্যু হয়। যানজট থাকায় সেখানকার মহাকুমা হাসপাতালে পৌঁছতে ১৫-২০ মিনিট দেরি হয়। হয়তো, সেটে যদি চিকিৎসক থাকত, আপৎকালীন ব্যবস্থা থাকত, তাহলে এভাবে চলে যেতে হত না রাহুলকে মাত্র ৪২ বছর বয়সে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

