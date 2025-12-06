Professor Bidya Banerjee:'আর ভুল হবে না…’, প্রফেসর বিদ্যা ‘নলেজ’ বানান জানে না! চরম খিল্লি, কান ধরে ক্ষমা চাইল স্বস্তিকা
নলেজ বানান ভুল লিখে ট্রোলড বিদ্যা ব্য়ানার্জির গোটা টিম। ফেসবুক লাইভে এসে ক্ষমা চাইলেন স্বস্তিকা দত্ত।
স্টার জলসার একদম নতুন মেগা প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। টিআরপি তালিকায় শুরুতেই ছক্কা হাঁকিয়েছে স্বস্তিকা দত্তের এই মেগা। ব্লুজ প্রোডাকশনের এই সিরিয়ালে বায়োলজির প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। কলেজে ছাত্রছাত্রীদের পড়ান বিদ্যা, সেখানে মস্ত বড় ভুল করে ফেলল বিদ্যা এবং তাঁর গোটা টিম।
সম্প্রতি সিরিয়ালের এক এপিসোডে ক্লাসরুমের একটি দৃশ্য ফুটে উঠেছে। সেখানে ব্ল্যাকবোর্ডে ইংরাজিতে লেখা ছিল, 'Knowledge is power' কিন্তু যত কাণ্ড ‘D’ নিয়ে। নলেজ শব্দ থেকে ‘D’ অক্ষরটি বাদ পড়ে যায়। এডিট টেবিলে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও দর্শকদের নজর এড়ানো যায়নি। ফলে ট্রোলের মুখে পড়েন স্বস্তিকা দত্ত-সহ গোটা বিদ্যা ব্যানার্জির টিম।
যেখানে সিরিয়ালের প্রেক্ষাপট শিক্ষাঙ্গন, সেই সিরিয়ালে এমন বানান ভুল দৃষ্টিকটূ বলছে নেটপাড়া। স্বস্তিকা থেকে শুরু করে সিরিয়ালের প্রযোজক রূপসা চক্রবর্তীর ইনবক্স ভরে গিয়েছে দর্শকদের অভিযোগে। বাধ্য হয়ে লাইভে এসে ক্ষমা চাইলেন স্বস্তিকা।
ফেসবুক লাইভে এসে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি দর্শকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনারা ২১ মিনিটের টেলিকাস্ট দেখেন। প্রফেসর বিদ্য়া ব্যানার্জি নতুন সিরিয়াল। বুঝতেই পারছেন, আমরা চাইব না কাল যা শ্যুট করেছি সেটা আজ টেলিকাস্ট হয়। ছোটবেলায় অঙ্ক কষতে গিয়ে যেমন সিলি মিসটেক হত, এটাও তেমন সিলি মিসটেক। তার মানে এই নয়, আমরা এখানে সবাই অশিক্ষিত।’
স্বস্তিকা আরও বলেন, ‘এই ভুল আর কোনওদিন হবে না। আমি কান ধরে ক্ষমা চাইছি। আপনারা বাবা-মা’র মতো। বাড়ির মানুষের মতো। বাড়ির মানুষের সামনে কেউ ক্ষমা চাইলে…. আমি তো শিক্ষিকা আমি যেমন ছাত্রছাত্রীদের ভুল হলে যেমন ক্ষমা চাইতে বলি, তেমনই আমার ভুল হলে আমিও আমার শিক্ষক, আমার দর্শকদের কাছে ক্ষমা চাইতে পারি'।
স্বস্তিকা জানান, যখন তাঁদের নজরে এসেছিল ‘Knowledge’ শব্দের ‘d’ মিসিং ততক্ষণে পুরো সিন শ্যুট হয়ে গিয়েছে। এডিট টেবিলে ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। স্বস্তিকা জোর হাতে আবেদন করেন, এই ভুলের জন্য যেন আর ট্রোল না করা হয় বিদ্যা ব্যানার্জির টিমকে। ১৪ ঘণ্টা শ্যুটিং করে একটি এপিসোড শ্যুট করেন তাঁরা। গোটা টিম প্রচুর পরিশ্রম করছে, জানান অভিনেত্রী। কেউ নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে নিজগুণে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত বলেই মত স্বস্তিকার।