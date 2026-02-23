Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Swastika Dutta: বিদ্যার ঝুলিতে ৬টি পুরস্কার, ‘এগুলো তোমার প্রাপ্য’, স্বস্তিকার সাফল্যের নেপথ্যের কারিগর কে?

    Professor Bidya Banerjee: সিরিয়ালের বয়স সবে তিন মাস। এখনও ১০০ পর্বে পা দেয়নি প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। তবে স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে রমরমা তাঁর।

    Published on: Feb 23, 2026 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কামব্যাক তো অনেকেই করেন, কিন্তু রাজকীয় প্রত্যাবর্তন কজনের ভাগ্যে জোটে? অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত তা প্রমাণ করে দিলেন। স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ড ২০২৬-এর মঞ্চে সন্ধ্যাতে আলোচনার কেন্দ্রে থাকল ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’-র। এই সিরিয়ালের বয়স সবে তিন মাস। মাত্র ৯৭ পর্বের সফল যাত্রায় এই ধারাবাহিকটি একাই জিতে নিল ৬টি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার। আর এই সাফল্যের যাবতীয় ক্রেডিট একটা মানুষকেই দিলেন পর্দার বিদ্যা মানে স্বস্তিকা।

    Swastika Dutta: বিদ্যার ঝুলিতে ৬টি পুরস্কার, ‘এগুলো তোমার প্রাপ্য’, স্বস্তিকার সাফল্যের নেপথ্যের কারিগর কে?
    Swastika Dutta: বিদ্যার ঝুলিতে ৬টি পুরস্কার, ‘এগুলো তোমার প্রাপ্য’, স্বস্তিকার সাফল্যের নেপথ্যের কারিগর কে?

    লেখকের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা:

    এই সাফল্যের মূল কারিগর হিসেবে স্বস্তিকা বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন ধারাবাহিকের স্রষ্টা এবং লেখক তথা প্রযোজক স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে। তাঁর লেখনী এবং চরিত্র নির্মাণের মুন্সিয়ানাকে সম্মান জানিয়ে স্বস্তিকা বলেন— ‘হে লেখক, এগুলো তোমার প্রাপ্য। এই গল্পের প্রতিটি চরিত্র তোমার গড়া।’

    বিজয়ী মুহূর্তের বিশেষ প্রাপ্তি:

    পুরস্কারের মঞ্চে ট্রফির চেয়েও স্বস্তিকাকে বেশি ছুঁয়ে গেছে স্টার জলসার দেওয়া একটি বিশেষ লাইন— ‘SUPERHIT COMEBACK as BIDYA’। দীর্ঘ বিরতির পর ছোট পর্দায় ফিরে দর্শকদের এই ভালোবাসা পাওয়া একজন অভিনেত্রীর কাছে সবথেকে বড় অর্জন।

    টিম ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’:

    রূপসা চক্রবর্তীর ‘ব্লুজ প্রোডাকশনস’-এর অধীনে তৈরি এই ধারাবাহিকটি শুরু থেকেই দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। ৬টি পুরস্কার জয়ের পর স্বস্তিকা তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন: স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে: যাঁর হাতে তৈরি বিদ্যা ব্যানার্জি আজ ঘরে ঘরে জনপ্রিয়।

    রূপসা চক্রবর্তী ও ব্লুজ প্রোডাকশনসকেও সুন্দরভাবে গল্পটি পর্দায় ফুটিয়ে তোলার জন্য কৃতজ্ঞ স্বস্তিকা ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি।স্বস্তিকার ভাষায়, ‘দর্শক আপনারা শেষ কথা।’

    সফল প্রত্যাবর্তনের নতুন নজির:

    পুরস্কার হাতে স্বস্তিকার সেই হাসি আর আবেগী পোস্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে, সঠিক চরিত্র আর ভালো চিত্রনাট্য থাকলে কামব্যাক সবসময়ই ‘সুপারহিট’ হয়। ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’ কেবল একটি সিরিয়াল নয়, এটি স্বস্তিকার কেরিয়ারের একটি নতুন মাইলফলক হয়ে রইল।

    News/Entertainment/Swastika Dutta: বিদ্যার ঝুলিতে ৬টি পুরস্কার, ‘এগুলো তোমার প্রাপ্য’, স্বস্তিকার সাফল্যের নেপথ্যের কারিগর কে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes