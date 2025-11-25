Edit Profile
    Swastika Dutta: প্রফেসর বিদ্য়া ব্যানার্জির চরিত্রে বেমানান স্বস্তিকা! কটাক্ষ শুনে কী বললেন নায়িকা?

    Professor Bidya Banerjee: সমালোচনাও শিরোধার্য, জানিয়ে দিলেন স্বস্তিকা। প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি এখন টক অফ দ্য টাউন।

    Published on: Nov 25, 2025 7:04 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    স্টার জলসার প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জির হাত ধরে প্রায় ৩ বছর পর ছোটপর্দায় ফিরেছেন স্বস্তিকা দত্ত। নায়িকা বরাবরই হটকে চরিত্রে কাজ করতে আগ্রহী। তোমার খোলা হওয়া সিরিয়ালে স্বস্তিকাকে দেখা গিয়েছিল একজন ভেন্ট্রিলোকুইস্টের চরিত্রে। এই সিরিয়াল শেষ হওয়ার পর খানিকটা সময় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করেছেন। এবার খাতা-পেন হাতে স্টার জলসায় প্রফেসরের চরিত্রে নায়িকা, তবে প্রয়োজনে হাতে বেত তুলে নিয়ে অকুতোভয় সে।

    ‘একদম মানায়নি রোলটায়’, বিদ্যা ব্যানার্জিকে কটাক্ষ! কী জবাব দিলেন স্বস্তিকা?
    ‘একদম মানায়নি রোলটায়’, বিদ্যা ব্যানার্জিকে কটাক্ষ! কী জবাব দিলেন স্বস্তিকা?

    বিদ্যা ব্যানার্জির চরিত্রে স্বস্তিকা ইতিমধ্যেই প্রশংসা এবং সমালোচনা দুটোই কুড়িয়েছেন। অনেকের মতে স্নেহাশিস চক্রবর্তীর লেখা এই সিরিয়াল অতি-নাটুকে। নায়িকার চরিত্রে নতুনত্ব নেই। গীতা এলএলবির সাথেও তুলনা টানছেন অনেকে। সম্প্রতি প্রফেসর বিদ্য়া ব্যানার্জি সংক্রান্ত একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এক নেটিজেন লেখেন, (স্বস্তিকাকে) একদম ভালো লাগছে না। এই রোলটাতে একটুও মানায়নি'।

    স্বস্তিকার জবাব
    স্বস্তিকার জবাব

    নেতিবাচক এই মন্তব্য় দেখে এতটুকু রাগ করেননি স্বস্তিকা। বরং এই সমালোচনা তাঁর কাছে শিরোধার্য। তিনি পালটা লেখেন, ‘আপনি দেখছেন তাঁর জন্য় ধন্যবাদ’।

    প্রসঙ্গত, প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জিতে স্বস্তিকা জুটি বেঁধেছেন অর্ণব বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের সঙ্গে। হর গৌরী পাইস হোটেলের পর আবারও জলসার পর্দাতেই ফিরলেন ‘আলতা ফড়িং’ খ্যাত অর্ণব। এমনিতে শান্ত-শিষ্ট প্রফেসর বিদ্যা, কিন্তু মেয়েদের উপর কু-নজর দেয় যারা, তাদের উচিত শিক্ষা দিতে জানে সে। স্বস্তিকা-অর্ণবের জুটি ইতিমধ্যেই নজর কাড়ছে। টিআরপি তালিকায় দাদামণিকে টেক্কা দিতে হবে প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জিকে। কাজটা সহজ না হলেও কোমর বেঁধে সেই অসাধ্য সাধনে নেমে পড়েছে গোটা টিম।

