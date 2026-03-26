    'বিদ্যা আইকনিক, পাঁচ বছর পরেও...', নিজের চরিত্র নিয়ে যা বললেন স্বস্তিকা

    ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’, স্টার জলসার এই নতুন ধারাবাহিকটি ইতিমধ্যেই বারবার উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে। কখনও ধারাবাহিকের গল্প নিয়ে চর্চা হয়েছে কখনও নায়িকার অভিনয় নিয়ে। এই ধারাবাহিকের হাত ধরে প্রায় ৩ বছর পর আবার ছোটপর্দায় ফিরে এসেছেন স্বস্তিকা। 

    Mar 26, 2026, 19:36:53 IST
    By Swati Das Banerjee
    ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’, স্টার জলসার এই নতুন ধারাবাহিকটি ইতিমধ্যেই বারবার উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে। কখনও ধারাবাহিকের গল্প নিয়ে চর্চা হয়েছে কখনও নায়িকার অভিনয় নিয়ে। এই ধারাবাহিকের হাত ধরে প্রায় ৩ বছর পর আবার ছোটপর্দায় ফিরে এসেছেন স্বস্তিকা। তবে নিজের এই চরিত্রটিকে নিয়ে কতটা আশাবাদী স্বস্তিকা, সেটাই জানা গেল সম্প্রতি।

    স্বস্তিকা শুধুমাত্র ছোট পর্দার একজন অভিনেত্রী তা কিন্তু নয়, বড় পর্দা এবং সিরিজেও নিজের অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনি। ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’ ধারাবাহিকে অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা যায় স্বস্তিকাকে। এবার এই সিরিয়ালের চরিত্র নিয়ে কথা বললেন নায়িকা।

    স্বস্তিকা অভিনীত ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’ চরিত্রটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘এই ধারাবাহিকের হাত ধরে আমার ব্লুজে ফেরা। আমরা সকলেই জানি ব্লুজ সব সময় আইকনিক চরিত্র ক্রিয়েট করে। যদিও এটা একটা টিম ওয়ার্ক। স্বনামধন্য স্নেহাশীষ চক্রবর্তী সবসময় আইকনিক চরিত্রই তৈরি করেছেন। এটাও তার মধ্যে অন্যতম।’

    স্বস্তিকা আরও বলেন, ‘বিদ্যা ব্যানার্জি কোনও টিআরপি চার্টের জন্য তৈরি নয়। এটা আমার বিশ্বাস। বিদ্যা ব্যানার্জি আইকনিক। পাঁচ বছর পরেও বিদ্যা ব্যানার্জি মানুষের মনে জায়গা করে রাখবে বলে আমি আশা রাখি। ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে এই চরিত্রের নাম। আজও ডালি কিন্তু মানুষের মনে জায়গা করে রেখেছে, আজও মঞ্চে উঠলে লোকে ডালির কথা বলে। বিদ্যা ব্যানার্জি তো সবে দেড় মাস, তবে আমার মনে হয় আগামী দিনে মানুষ বিদ্যা ব্যানার্জিকেও মনে রাখবে।’

    প্রসঙ্গত, সিরিয়ালে স্বস্তিকা একজন মহিলা প্রফেসরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর চরিত্রটি এমনভাবে লেখা হয়েছে যে কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে না। ভীষণভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে এই চরিত্রটি। সব মিলিয়ে বর্তমান সময়ের অন্য গল্পের থেকে কিছুটা হলেও আলাদা প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি ধারাবাহিকের গল্প।

